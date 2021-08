Αθλητικά

Πέλκας – Φενέρμπαχτσε: χρυσάφι… στα πόδια του Έλληνα μεσοεπιθετικού

Η τουρκική ομάδα δημοσίευσε την προσφορά που δέχθηκε για τον Έλληνα διεθνή, αλλά χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πρόταση 12 εκατ. ευρώ για τον Δημήτρη Πέλκα, φέρεται να δέχθηκε η Φενέρμπαχτσε, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της Τουρκίας fotomac.

Δεν σημειώνεται το όνομα της ομάδας, όμως υπογραμμίζεται ότι ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης, δεν προτίθεται να παραχωρήσει τον Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικό, με ποσό λιγότερο από 15 εκατ. ευρώ.

Ο Πέλκας έχει «συνδεθεί» αυτό το καλοκαίρι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, με αρκετές ομάδες, όπως η Λιόν, η Λεβερκούζεν, η Βαλένθια, η Ρούμπιν Καζάν, η Νόριτς, η Νάπολι και η Μπολόνια.

