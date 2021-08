Κοινωνία

Φωτιά στην Αττική: μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι μάχες με τις αναζωπυρώσεις δίνονται σπιθαμή προς σπιθαμή σε όλη την καμένη έκταση.

Σε δύο μέτωπα προς τις παρυφές της Πάρνηθας, το ένα στο ύψος της Ιπποκρατείου Πολιτείας και το άλλο στη Μαλακάσα, τα οποία όμως είναι υπό πλήρη έλεγχο, έχει περιοριστεί η πυρκαγιά στη βόρεια Αττική. Έντονη ανησυχία προκάλεσε προς στιγμή, αργά το απόγευμα, η αναζωπύρωση που εκδηλώθηκε στη βάση της Πάρνηθας με κατεύθυνση το Κατσιμίδι, η οποία όμως αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ωστόσο, οι μάχες με τις αναζωπυρώσεις δίνονται σπιθαμή προς σπιθαμή σε όλη την καμένη έκταση, ενώ ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης εφιστά την προσοχή όλων σε ύποπτες κινήσεις για εμπρησμό, όπως έγινε χθες στο Πεδίον του Άρεως.

«Οφείλουμε τις δύσκολες αυτές ώρες, που κάποιοι έχουν βαλθεί να καταστρέψουν τους πνεύμονες πρασίνου της Αττικής μας, να είμαστε υποψιασμένοι και σε εγρήγορση. Θωρακίζουμε και προστατεύουμε κάθε πνεύμονα πρασίνου», σημείωσε ο ίδιος. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει, συνεχίζει ο ίδιος, «ο ύποπτος τρόπος που εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές χθες το απόγευμα με την ενίσχυση της έντασης του ανέμου, στο Σούνιο αλλά και στην Πετρούπολη, τις οποίες με τεράστια προσπάθεια ανέκοψαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης και δεν κατέκαψαν τον εθνικό δρυμό και το Ποικίλον Όρος».

Ο κ. Πατούλης χαρακτηρίζει το αποψινό βράδυ ως το «ασφαλέστερο των τελευταίων ημερών, από πλευράς έντασης και αγωνίας», επισημαίνοντας: «Βεβαίως, βρισκόμαστε σε πλήρη εγρήγορση και ετοιμότητα για οτιδήποτε προκύψει. Όλοι είδαμε πως εξελίχθηκε το δεύτερο μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Βαρυμπόμπη. Με τις έντονες προσπάθειες και κυρίως με τη συνδρομή των εναέριων πυροσβεστικών μέσων, προφθάσαμε τις νέες αναζωπυρώσεις που απείλησαν τη Μαλακάσα και τους Θρακομακεδόνες, στις παρυφές της Πάρνηθας».





Στο μεταξύ, όπως ενημερώνουν ο αντιπεριφεριάρχης Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κόκκαλης και ο αντιπεριφεριάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός, οι όποιοι μαζί με τον περιφερειάρχη βρίσκονται σε συνεχή επαφή και συνεργασία με τον Αττικάρχη και τη Διοίκηση της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας, «σε όλες τις άλλες περιοχές οι φλόγες έχουν τεθεί υπό έλεγχο και δεν αποτελούν κίνδυνο, καθώς τις όποιες αναζωπυρώσεις αντιμετωπίζουν άμεσα ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στις Αφίδνες, στον Άγιο Στέφανο, στη Δροσοπηγή, στο Κρυονέρι, στο Πευκόφυτο κ.λπ. συνεχώς σημειώνονται εξάρσεις και καταστολές των αναζωπυρώσεων».

«Ολόκληρος ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, τόσο σε έμψυχο δυναμικό όσο και σε τεχνικό, βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη στο πλευρό της Πυροσβεστικής», αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κόκκαλης. Διευκρινίζει ότι τα οχήματα και τα μηχανήματα έργου συνδράμουν συνεχώς όπου κρίνεται αναγκαίο, είτε ανοίγοντας αντιπυρικές ζώνες προστατεύοντας σπίτια και οικισμούς είτε με αναχώματα για να ανακόψουν πιθανές εξάρσεις αναζωπυρώσεων. Επίσης, τα μεγάλα βυτιοφόρα τροφοδοτούν με νερό τα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ γεμίζουν με νερό και τις υπάρχουσες δεξαμενές στο Τατόι για την τροφοδοσία των ελικοπτέρων.

Ωστόσο, η «έλευση της νύχτας, η οποία συνοδεύεται με εξασθένηση των ανέμων, καθιστούν ευκολότερο το έργο των πυροσβεστών και εθελοντών που επιχειρούν καταστέλλοντας τις μικροεστίες που εκδηλώνονται», επισημαίνει ο κ. Αυγερινός, συμπληρώνοντας ότι «η επιχείρηση επίβλεψης και καταστολής θα συνεχιστεί επί πολλές ακόμη ημέρες, καθώς είναι τεράστιο το μέγεθος των καμένων εκτάσεων όπου "κρυφοκαίουν", διάφορες εστίες».

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αττική: Προσαγωγή υπόπτου για εμπρησμό

Φωτιά στις Αφίδνες - Ιδιοκτήτρια σπιτιού: μετά την φωτιά, ήρθε το πλιάτσικο (βίντεο)

Φωτιές - ΔΕΔΔΗΕ: σε ποιες περιοχές υπάρχουν ακόμη προβλήματα ηλεκτροδότησης