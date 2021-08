Κοινωνία

Τραγωδία στην Παλλήνη: Αυτοκίνητο έπεσε σε στάση

Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες είναι ο απολογισμός του δυστυχήματος.

Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ του Σαββάτου, στη λεωφόρο Μαραθώνος στην Παλλήνη, στο ύψος του Προαστιακού, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα νεαρής ηλικίας, ξέφυγε τις πορείας του και έπεσε πάνω στη στάση που βρίσκεται στον Προαστιακό.

Αποτέλεσμα ήταν ένα άτομο, ηλικίας 30 ετών, να χάσει τη ζωή του, ενώ ακόμα πέντε τραυματίστηκαν.

Τα δύο άτομα που επέβαιναν στο όχημα απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική.

Στο σημείο βρέθηκαν επτά ασθενοφόρα, οχήματα της Πυροσβεστικής όπως και περιπολικά της Αστυνομίας.

