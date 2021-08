Κοινωνία

Φωτιές; Ακόμη μια νύχτα αγωνίας στα πύρινα μέτωπα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εικόνες αποκάλυψης σε Εύβοια και Ηλεία. Βελτιωμένη η κατάσταση στην Αττική. Οι φωτιές από Ηλεία και Μεσσηνία πέρασαν στην Αρκαδία όπου εκκενώθηκαν οικισμοί.

Ακόμη μια δύσκολη νύχτα περιμένει τους κατοίκους πολλών περιοχών της χώρας που πλήττονται από την πύρινη λαίλαπα.

Σε ότι αφορά την Αττική η κατάσταση είναι πολύ βελτιωμένη. Όλα τα πύρινα μέτωπα είναι σε πλήρη ύφεση και η μεγάλη ανησυχία των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι οι αναζωπυρώσεις με τις οποίες αναμένεται να δώσουν ολονύχτια μάχη.

Έντονη ανησυχία προκάλεσε προς στιγμή, αργά το απόγευμα, η αναζωπύρωση που εκδηλώθηκε στη βάση της Πάρνηθας με κατεύθυνση το Κατσιμίδι, η οποία όμως αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ακόμη ένα εφιαλτικό βράδυ θε περάσουν πολλοί κάτοικοι στην Εύβοια, καθώς ο πύρινος εφιάλτης συνεχίζει απτόητος το καταστροφικό του έργο.

Από νωρίς το απόγευμα εκκενώνονται διαρκώς περιοχές στην βόρεια Εύβοια, ενώ γύρω στις 20:00 η φωτιά μπήκε στα Βασιλικά καίγοντας σπίτια και αυτοκίνητα. Στην παραλία βρίσκονται αρκετά σκάφη για να παραλάβουν τους κατοίκους αν χρειαστεί, μεταξύ αυτών κι ένα σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, περιέγραψε σε δραματικούς τόνους την κατάσταση που επικρατεί στην Εύβοια, όπου δυο πύρινα μέτωπα μαίνονται ανεξέλεγκτα.

Δραματική είναι η κατάσταση στο χωριό Νεμούτα της Ηλείας, το οποίο έχει βυθιστεί στο σκοτάδι ενώ πολλοί κάτοικοι αρνούνται να το εγκαταλείψουν και δίνουν μάχη για να σώσουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Παράλληλα, αντιμετωπίζουν προβλήματα και με την υδροδότηση.

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, επεσήμανε πως το πύρινο μέτωπο στην Ηλεία δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο και υπογράμμισε πως όλη τη νύχτα οι προσπάθειες θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Δύο πύρινα μέτωπα που έχουν περάσει στην Αρκαδία, από την Ηλεία και τη Μεσσηνία, αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε περιοχές της Γορτυνίας και της Μεγαλόπολης.

Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, Χρήστος Λαμπρόπουλος, «είναι δύσκολη η κατάσταση με τη φωτιά στη Γορτυνία, γι' αυτό και δημιουργείται μια αντιπυρική ζώνη, προκειμένου να σταματήσει η πορεία της φωτιάς».

Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν για πέμπτη μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Μάνη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική ενημέρωση η φωτιά έχει εξελιχθεί σε πολλές διάσπαρτες εστίες.

Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 23 οχήματα, δώδεκα άτομα πεζοπόρο τμήμα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

«Η φωτιά είναι μεγάλη, η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη, η φωτιά θα σβήσει μόνη της… όπου σταματήσει», είπε στον ΑΝΤ1 ο Πέτρος Ανδρεάκος, Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης.

Τέσσερις είναι οι σοβαρές εστίες φωτιάς, οι οποίες μαίνονται στα όρια Μεσσηνίας - Αρκαδίας

Αυτές εντοπίζονται σε κοντινή απόσταση από τα χωριά Δεσύλλα, Φίλια, Δασοχώρι και Ισαρη με τους ανέμους αυτή την ώρα να πνέουν έντονοι νοτιοδυτικοί άνεμοι κατευθύνοντας τις φλόγες προς τα χωριά του Δήμου Μεγαλόπολης.

Ανά διαστήματα οι φλόγες πλησιάζουν την παλιά Εθνική Οδό Καλαμάτας - Τρίπολης, η οποία δόθηκε στην κυκλοφορία γύρω στις 7 το πρωί.

Η μείωση στην ένταση του ανέμου αποδείχθηκε σύμμαχος στον αγώνα κατά του πύρινου μετώπου που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, τα συνεργεία του Δήμου Δελφών, οι εθελοντές και κάτοικοι της γύρω περιοχής στην μεγάλη εστία πυρκαγιάς από Τολοφώνα ως Πέντε όρια.

Στους Αγίους πάντες οι κάτοικοι έχουν το ελεύθερο να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, ενώ η φωτιά είναι υπό έλεγχο, χωρίς ωστόσο να δικαιολογεί εφησυχασμούς.