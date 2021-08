Κοινωνία

Φωτιά στην Αττική: Σύλληψη για εμπρησμό

Η προσαγωγή του υπόπτου για εμπρησμό στην Πετρούπολη κατέληξε σε σύλληψη

Συνελήφθη, απογευματινές ώρες του Σαββάτου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας (Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής), Έλληνας, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμούς στην περιοχή της Πετρούπολης.

Προσήχθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και όπως προέκυψε από την προανάκριση, το απόγευμα προέβη σε εμπρησμούς, σε δύο σημεία εντός του άλσους Αγίου Δημητρίου στην Πετρούπολη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αναπτήρας, δύο φιάλες αντισηπτικής λοσιόν και κινητό τηλέφωνο.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε επιπρόσθετα, η εμπλοκή του και σε εμπρησμούς 4 κάδων απορριμμάτων στην περιοχή της Πετρούπολης που πραγματοποιήθηκαν, επίσης, το απόγευμα πλησίον του Άλσους.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

