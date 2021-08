Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - rapid test: δωρεάν σε 34 σημεία την Κυριακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δωρεάν rapid test σε 34 σημεία της Ελλάδας θα γίνουν σήμερα από κλιμάκια του ΕΟΔΥ.

Σήμερα, 8 Αυγούστου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε 154 κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, πραγματοποιώντας rapid test για τον κορονοϊό, για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα» , 09 : 0 0 -15:00

2. Δ. Βούλας , Πλ. Βάρκιζας – Πεζόδρομος , 08:00 -13:00

3. Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη) 09:00-17:00

4. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπανικολάου , Λεωφ Παπανικολάου , 07:30-20:30

5. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Άγιος Δημήτριος, Ελ. Ζωγράφου 2 , 10:30-17:30

6. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος, 08:00

7. Λιμάνι Μεσολογγίου, 08:00

8. Κέντρο Νεότητας Μητρόπολης Αργολίδας, Βασ . Κων/νου 29, Ναύπλιο, 09:00-17:00

9. Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, 09:00-14:00

10. Κ.Υ. Θήβας, Κάδμου 47, 09:00-15:00

11. Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ζιάκα 23, Γρεβενά, 10 :00-1 3 :00

12. Πλατεία Κατσαντώνη, Απόδημων Ευρυτανών 17, Καρπενήσι, 0 8 :00-1 3 :00

13. Δ. Πύργου, Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο, Πλατεία Σάκη Καράγιωργα , Πύργος, Ηλεία, 09:00-17:00

14. ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14, Ημαθία, 09:00-17:00

15. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο, 0 8 :00-1 3 :00

16. Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο, 0 8 :00-1 3 :00

17. Δ. Φαιστού Ηρακλείου, Κοινότητα Καμάρων, κοινοτικό γραφείο, 10:00-13:00

18. Πολιτιστικό Κέντρο « Πάνθεον », Εθνικής Αντίστασης, Ηγουμενίτσα, 09:00-17:00

19. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-17:00

20. Δημοτικός Κήπος, Καβάλα , 09:00-15:00

21. Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα (Παυσίλυπο), Μυρμιδώνων 2, 07:00-12:00

22. Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, Μαντζάρου 5, 09:00-17:00

23. ΚΑΠΗ Κιλκίς, Καπέτα Γεωργίου 26 , 09:00-15:00

24. Κ.Υ. Κοζάνης, Αριστοφάνους & Καταφυγίου, 0 8 :00-1 5 : 3 0

25. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, Δαμασκηνού 57, 08:30-1 2 : 0 0

26. Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 07:00-12:00

27. ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου, Γιαμπουδάκη 5, Λασίθι, 09:00-17:00

28. Δ. Βόλος, ΚΑΠΗ Αγίου Βασιλείου, Τριανταφυλλίδη 74, Βόλος, 0 7 :00-1 2 :00

29. Αίθουσα Κουμουνδούρος-Κτήριο ΠΕ Μεσσηνίας, Καλαμάτα, 09:00-17:00

30. Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου & Εθν. Αντιστάσεως, 08:00-16:00

31. Παραλία Πρέβεζας, Λιμενικό Ταμείο, Ελ. Βενιζέλου 20, 09:00-1 3:30

32. Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, Φλώρινα, 08:00-14:30

33. Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, πλατεία Ησαΐα, 08:00-1 2 :00

34. Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική, Κυνηγετικός Σύλλογος επί της Λ. Ελευθερίας, 09:00-17:0 0





Σημείωση: Για την έκδοση πιστοποιητικού αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 παρακαλούνται οι πολίτες να επισκεφθούν το gov.gr και να μεταβούν στην υπηρεσία "Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19" ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.