Κοινωνία

Βασίλης Φιλώρας: Ο εθελοντής πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στην Ιπποκράτειο Πολιτεία (εικόνες)

Η απώλεια του 38χρονου έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης στα social media. Πότε και που θα γίνει η κηδεία του.



Ο Βασίλης Φιλώρας, πατέρας δύο παιδιών, ήταν ο άτυχος εθελοντής πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στην Ιπποκράτειο Πολιτεία.

Ο 38χρονος Βασίλης Φιλώρας, που συμμετείχε στην κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς έχασε τη ζωή του, από χτύπημα μετά από πτώση στύλου της ΔΕΗ.

«Λένε ότι δεν μπορείς να διαλέξεις πότε ή πώς θα πεθάνεις». Με αυτά τα λόγια, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον άτυχο Βασίλη, ο οποίος ήταν πατέρας δύο παιδιών. «Αλλά μπορείς να διαλέξεις το πώς θα ζήσεις. Ο φίλος μας, συνεργάτης μας, σύζυγος και πατέρας δυο παιδιών, Βασίλης Φλωρας, έζησε την κάθε του μέρα με χαμόγελο, ευγένεια και ανιδιοτελή αγάπη. Το νήμα της ζωής του έληξε άδικα χθες, επιχειρώντας με αυταπάρνηση ως εθελοντής πυροσβέστης στην Ιπποκράτειο Πολιτεία», καταλήγουν.

Η κηδεία του θα γίνει την ερχόμενη, Τρίτη 10 Αυγούστου στον Ιερο ναό Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης στα Άνω Λιόσια.

Ο Βασίλης Φιλώρας, ως κάτοικος της ευρύτερης περιοχής και πάντα φιλότιμος έσπευσε σε βοήθεια μαζί με άλλους φίλους του για απεγκλωβισμό ανθρώπων στην περιοχή, όπου μόλις είχε ξεκινήσει η απομάκρυνση ηλικιωμένων, παιδιών και ζώων έπεσε όμως σε παγίδα θανάτου στο λαβύρινθο της Ιπποκράτειου Πολιτείας. Βαρύ συρμάτινο καλώδιο αποκολλήθηκε από κολόνα ηλεκτροδότησης και τον χτύπησε στο πρόσωπο και τον θώρακα.

Η απώλεια του 38χρονου έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης στα social media, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έρανος συμπαράστασης προς την οικογένειά του.

