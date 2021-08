Κοινωνία

Φωτιά στην Αττική - Εθνική Οδός: ρυθμίσεις στον Κόμβο Καλυφτάκη

Ποιά έξοδος θα παραμείνει κλειστή. Τι ισχύει για τις μετακινήσεις προς Ολυμπιακό Χωριό και Θρακομακεδόνες.

Με ανακοίνωση της, σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω της φωτιάς στην Αττική, «η Νέα Οδός, ενημερώνει πως, κατόπιν εντολής της τροχαίας και για λόγους ασφαλείας, η έξοδος από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Καλυφτάκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα θα παραμείνει κλειστή, μέχρι νεωτέρας.

Επιπλέον επι του Α/Κ έχει αποκλειστεί η πρόσβαση μέσω Λεωφόρου Κύμης προς Ολυμπιακό Χωριό και Θρακομακεδόνες.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις της τροχαίας».





