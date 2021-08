Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Πόλο: ασημένιο μετάλλιο για την Ελλάδα

Οι αθλητές μας δεν καταφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Σερβίας.

Με το ασημένιο μετάλλιο θα επιστρέψει η Εθνική υδατοσφαίρισης των Ανδρών από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Στον τελικό του τουρνουά απέναντι στη Σερβία, η ελληνική ομάδα προδόθηκε από το στοιχείο που την έφερε ως το βάθρο.

Η άμυνα που χάρισε στην εθνική υδατοσφαίρισης ανδρών το παρθενικό της μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ήταν αυτή που της στέρησε τη δυνατότητα να κατακτήσει το χρυσό. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ηττήθηκε 13-10 από τη Σερβία, στον τελικό του Ολυμπιακού τουρνουά του Τόκιο, και αρκέστηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, που και πάλι βέβαια αποτελεί τεράστια επιτυχία για την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου, καθώς αποτελεί το τέταρτο μετάλλιο της χώρας μας στη φετινή διοργάνωση (που αγωνιστικά ολοκληρώθηκε με τη συγκεκριμένη αναμέτρηση) και το δεύτερο της Ελλάδας σε ομαδικό άθλημα στην ιστορία των Αγώνων, μετά το ασημένιο της αντίστοιχης εθνικής γυναικών, το 2004 στην Αθήνα.

Στον... τελευταίο χορό της «χρυσής γενιάς» της, η Σερβία κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά τον Ολυμπιακό τίτλο, καθώς η ατομική ποιότητα, η τεράστια εμπειρία και η αυτοπεποίθηση των παικτών έκανε τη διαφορά στα κρίσιμα σημεία του τελικού.

Ο τελικός ξεκίνησε ιδανικά για την εθνική, με τον Σκουμπάκη να κλέβει στην πρώτη άμυνα και να σκοράρει αμέσως μετά σε παίκτη παραπάνω. Όμως, οι Σέρβοι είχαν «διαβάσει» πολύ καλά την ελληνική άμυνα, βρήκαν λύσεις με τους πολύπειρους Φιλίποβιτς και Πιγέτλοβιτς, καθώς και τον (αμυντικό) Γιάκσιτς, για να πάρουν τα ηνία του παιχνιδιού. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δέχθηκε σε τέσσερα αγωνιστικά λεπτά όσα τέρματα δέχθηκε στον προημιτελικό με το Μαυροβούνιο και στο τέλος του οκταλέπτου έξι, όσα επέστρεψε στους Ούγγρους στον ημιτελικό. Το 6-3 της πρώτης περιόδου υποχρέωνε τους παίκτες του Θοδωρή Βλάχου να ανέβουν ένα... βουνό στη συνέχεια του αγώνα.

Η αρχή έπρεπε να γίνει από την άμυνα. Και όντως, αφότου ο Μάντιτς «έγραψε» το 7-4 στις αρχές του δεύτερου οκταλέπτου, η εθνική βελτιώθηκε αισθητά. Βοήθησαν βέβαια και κάποιες βιαστικές επιλογές των «πλάβι», έκανε και 2-3 καλές επεμβάσεις ο Μάνος Ζερδεβάς και δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την ανάκαμψη. Ο Βλαχόπουλος με ένα δύσκολο σουτ από τη γωνία έδωσε το σύνθημα και οι δύο νεαροί της ομάδας, Γκιουβέτσης και Παπαναστασίου, νίκησαν τον Μπράνισλαβ Μίτροβιτς έφεραν το ματς στα ίσια (7-7), στα μισά της δεύτερης περιόδου. Η ελληνική ομάδα «έβγαλε» δύο άμυνες με παίκτη λιγότερο (στη μία ο Πιγέτλοβιτς αστόχησε εξ επαφής), αλλά έχασε κάποιες ευκαιρίες να προηγηθεί και ο Πρλαϊνοβιτς στα τελευταία δευτερόλεπτα του ημιχρόνου έδωσε ξανά προβάδισμα 8-7 στη Σερβία.

Ο Μάντιτς αξιοποίησε τη δεύτερη ποινή του Φουντούλη και αποκατέστησε προσωρινά το +2 για τους Ολυμπιονίκες του Ρίο, αλλά ο Μουρίκης απάντησε άμεσα από τα 2μ. και ο Φουντούλης σε παίκτη παραπάνω ισοφάρισε σε 9-9. Δύο χαμένες ελληνικές επιθέσεις με αριθμητικό πλεονέκτημα κι ένα γκολ του Πρλαϊνοβιτς έδωσαν τη δυνατότητα στους «πλάβι» να μπουν με προβάδισμα στην τελευταία περίοδο. Η ισοφάριση του Σκουμπάκη στο ξεκίνημα του τέταρτου οκταλέπτου αποδείχθηκε η τελευταία αναλαμπή της εθνικής. Οι Σέρβοι έδειξαν πιο αποφασισμένοι και μέσα σε 127 δευτερόλεπτα «καθάρισαν» τον τελικό, με ένα πέναλτι και δύο γκολ στον παίκτη παραπάνω. Οι διεθνείς δεν είχαν τις ψυχικές δυνάμεις και αντιδράσουν στα τέσσερα λεπτά που απέμεναν και υποτάχθηκαν στην ανωτερότητα μίας ομάδας που έκλεισε τον κύκλο της με ένα δεύτερο Ολυμπιακό τίτλο.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την εθνική): 3-6, 4-2, 2-2, 1-3

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Σκουμπάκης (π.π.), 1-1 Ντ. Πιγέτλοβιτς (π.π.), 1-2 Φιλίποβιτς (περιφέρεια), 2-2 Κολόμβος (π.π.), 2-3 Γιάκσιτς (π.π.), 2-4 Φιλίποβιτς (πέναλτι), 2-5 Ντ. Πιγέτλοβιτς (φουνταριστός), 3-5 Βλαχόπουλος (π.π.), 3-6 Γιάκσιτς (περιφέρεια), 4-6 Φουντούλης (π.π.), 4-7 Μάντιτς (περιφέρεια), 5-7 Βλαχόπουλος (περιφέρεια), 6-7 Γκιουβέτσης (π.π.), 7-7 Παπαναστασίου (περιφέρεια), 7-8 Πρλαϊνοβιτς (π.π.), 7-9 Μάντιτς (π.π.), 8-9 Μουρίκης (φουνταριστός), 9-9 Φουντούλης (π.π.), 9-10 Πρλαϊνοβιτς (φουνταριστός), 10-10 Σκουμπάκης (π.π.), 10-11 Πρλαϊνοβιτς (πέναλτι), 10-12 Γιάκσιτς (π.π.), 10-13 Μάντιτς (π.π.).

Η εθνική είχε 7/17 με παίκτη παραπάνω, 2 γκολ από την περιφέρεια και 1 από θέση φουνταριστού.

Η Σερβία είχε 6/9 με παίκτη παραπάνω, 2/2 πέναλτι, 3 γκολ από την περιφέρεια και 2 από θέση φουνταριστού.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν ο Ραντζέλοβιτς (7΄40΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα), ο Ντέντοβιτς (3΄52΄΄ πριν το τέλος του ματς) και ο Αλεξιτς (2΄18΄΄ πριν τη λήξη του παιχνιδιού).

Η Εθνική ομάδα πόλο εκτός από τις λαμπρές της αγωνιστικές επιδόσεις επέδειξε, με τις δηλώσεις των παικτών της, ήθος και ευαισθησία. Η κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου μας έδωσε, στις δύσκολες ώρες που περνάμε, μεγάλη χαρά. Θερμά συγχαρητήρια σε όλη την αποστολή!???? #OlympicGames pic.twitter.com/SKWp3T4hDZ — President GR (@PresidencyGR) August 8, 2021

Διαιτητές: Γκόλντενμπεργκ (ΗΠΑ), Μπουτς (Ισπανία)

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης 2, Καπότσης, Φουντούλης 2, Παπαναστασίου 1, Δερβίσης, Αργυρόπουλος, Μουρίκης 1, Κολόμβος 1, Γκιουβέτσης 1, Βλαχόπουλος 2

ΣΕΡΒΙΑ (Ντέγιαν Σάβιτς): Μάντιτς 3, Ντέντοβιτς, Ραντζέλοβιτς, Λάζιτς, Ντ. Πιγέτλοβιτς 2, Ράσοβιτς, Αλεξιτς, Γιάκσιτς 3, Φιλίποβιτς 2, Πρλαϊνοβιτς 3, Στ. Μίτροβιτς, Μπρ. Μίτροβιτς

** Εκτός 12άδας από ελληνικής πλευράς έμεινε και πάλι ο δεύτερος τερματοφύλακας, Κώστας Γαλανίδης.