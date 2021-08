Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιά στην Εύβοια: Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για υποστήριξη των πυρόπληκτων

Με πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας μεταβαίνουν στη Χαλκίδα και στην Αιδηψό ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί.



Με πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας και σε συνεννόηση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, κλιμάκια επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας αποτελούμενα από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, μεταβαίνουν στη Χαλκίδα και στην Αιδηψό για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές.

Τα κλιμάκια προέρχονται από το ΨΝΑ και το δίκτυο ΝΠΙΔ της Ομοσπονδίας ΑΡΓΩ που εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας και θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους πληγέντες που φιλοξενούνται προσωρινά στα κλειστά γυμναστήρια και τα ξενοδοχεία της περιοχής.

Η δράση θα εξακολουθήσει για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο.

