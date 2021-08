Κόσμος

Ισαάκ - Σολωμού: μνημόσυνο με αιχμές για το Κυπριακό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρουσία συγγενών των δύο δολοφονημένων από Τουρκοκύπριους, καθώς και μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής, τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο.

Τελέστηκε σήμερα στην Εκκλησία Αγίου Δημητρίου στο Παραλίμνι, το 25ο εθνικοθρησκευτικό μνημόσυνο των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού.

Του μνημόσυνού προέστη ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας Χριστόφορος ο οποίος κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους του Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασίλειου.

Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζηπαντέλας, ο οποίος κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη.

Στο μνημόσυνο παρέστησαν και κατέθεσαν στεφάνι οι οικογένειες των ηρώων, ο Χρήστος Χρήστου, Βουλευτές της επαρχίας Αμμοχώστου, ο Δήμαρχος Παραλιμνίου Θεόδωρος Πυρίλλης, εκπρόσωποι της Αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς.

Στεφάνια κατέθεσαν επίσης φορείς και οργανώσεις της επαρχίας Αμμοχώστου και εκπρόσωπος της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Κύπρο.

Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Χρήστος Μακρίδης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Στον επιμνημόσυνο λόγο του ο Χρήστος Μακρίδης ανέφερε μεταξύ άλλων πως ο Τάσος Ισαάκ και ο Σολωμός Σολωμού είναι αθάνατα και αξία τέκνα του έθνους. Ανυπότακτοι μαχητές της εθνικής αξιοπρέπειας και του δικαίου που πότισαν με το αίμα τους το πλατύφυλλο δεντρί της γαλανομάτας θεάς Λευτεριάς.

Αιχμές απο την αδελφή του Σολομού Σολωμού

Η αδελφή του ήρωα Σολωμού Σολωμού Σκεύη Σολωμού στην ομιλία της μεταξύ άλλων πως πρέπει ως κοινωνία να στήσουμε μνημεία για να τιμούμε τους ήρωες μας και όχι να ανοίγουνε οδοφράγματα και να δείχνουμε διαβατήρια στους κατακτητές, οι οποίοι πανηγυρίζουν για την εισβολή την κατοχή και την ανακήρυξη του ψευδοκράτους.

Η κ. Σολωμού ανέφερε πως ένα άγαλμα που φιλοτέχνησε ο τραγουδιστής Νότης Σφακιανάκης για τον αδελφό της παραμένει εγκαταλελειμμένο γιατί δεν θέλουν όπως είπε την τοποθέτηση του, προσθέτοντας πως αν τοποθετηθεί θα ενοχλήσει τον εχθρό, πως θα προκαλεί και θα δημιουργεί άσχημο κλίμα λες και η σημαία στον κατεχόμενο Πενταδάκτυλο ανέφερε δημιουργεί κλίμα αγάπης και ειρήνης.

Μετά την κατάθεση στεφάνων και τις ομιλίες οι παρευρισκόμενοι έψαλλαν τον Εθνικό Ύμνο.

Μετά το μνημόσυνο αρκετοί πολίτες πορεύτηκαν προς το οδόφραγμα στην Δερύνεια.

Πηγή: ΑΝΤ1 Κύπρου

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Ο ΑΝΤ1 στο πλευρό των πυρόπληκτων

Βασίλης Φιλώρας: Ο εθελοντής πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στην Ιπποκράτειο Πολιτεία (εικόνες)

Τσεχία: Επίθεση με αυγά κατά του πρωθυπουργού Μπάμπις (βίντεο)