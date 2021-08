Σακελλαροπούλου για Εθνική πόλο: Μετάλλιο χαράς σε δύσκολες ώρες

Πολιτική

Υπογραμμίζοντας το ήθος και την ευαισθησία των παικτών της εθνικής ομάδας πόλο, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μέσω Twitter, τους συγχαίρει. Με την επιπλέον επισήμανση ότι η κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου δίνει χαρά στις δύσκολες ώρες που περνά η χώρα.

Συγκεκριμένα γράφει: «η Εθνική ομάδα πόλο εκτός από τις λαμπρές της αγωνιστικές επιδόσεις επέδειξε, με τις δηλώσεις των παικτών της, ήθος και ευαισθησία. Η κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου μας έδωσε, στις δύσκολες ώρες που περνάμε, μεγάλη χαρά. Θερμά συγχαρητήρια σε όλη την αποστολή!».

Η Εθνική ομάδα πόλο εκτός από τις λαμπρές της αγωνιστικές επιδόσεις επέδειξε, με τις δηλώσεις των παικτών της, ήθος και ευαισθησία. Η κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου μας έδωσε, στις δύσκολες ώρες που περνάμε, μεγάλη χαρά. Θερμά συγχαρητήρια σε όλη την αποστολή!???? #OlympicGames pic.twitter.com/SKWp3T4hDZ — President GR (@PresidencyGR) August 8, 2021

«Μας χαρίσατε χαμόγελα και στιγμές περηφάνιας μέσα στις στάχτες μιας μεγάλης δοκιμασίας», επισημαίνει, απευθυνόμενη στην εθνική ομάδα πόλο, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά.

Και προσθέτει στην ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Το ασημένιο μετάλλιο είναι μια τεράστια επιτυχία. Συγχαρητήρια στην σπουδαία εθνική ομάδα πόλο, παίχτες, προπονητές και όσους δούλεψαν σκληρά για το αποτέλεσμα».

Μας χαρίσατε χαμόγελα και στιγμές περηφάνιας μέσα στις στάχτες μιας μεγάλης δοκιμασίας. Το ασημένιο μετάλλιο είναι μια τεράστια επιτυχία. Συγχαρητήρια στην σπουδαία εθνική ομάδα πόλο, παίχτες, προπονητές και όσους δούλεψαν σκληρά για το αποτέλεσμα.#Waterpolo #Tokyo2020 pic.twitter.com/uWPgYC5XWx

— Fofi Gennimata (@FofiGennimata) August 8, 2021

