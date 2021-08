Πολιτική

Φωτιές: Δηλώσεις Χαρδαλιά για την Εύβοια και την Πελοπόννησο

Ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας για την εξέλιξη των πύρινων μετώπων, που μαίνονται ανεξέλεγκτα, για πολλοστή ημέρα.

Για μάχες που συνεχίζονται με τα ανεξέλεγκτα μέτωπα φωτιάς στην Εύβοια και σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου έκανε λόγο ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος αναφέρθηκε και στο περιστατικό με τον πυροσβέστη ο οποίος μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από την Πάρνηθα στο νοσοκομείο. Όπως είπε ο πυροσβέστης αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του, όμως η υγεία του πλέον δεν διατρέχει κάποιον κίνδυνο.

Σε νέα έκτακτη ενημέρωση, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων ευχαρίστησε θερμά τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και εξήρε το έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών, καθώς και των στελεχών των ΟΤΑ που συνεισφέρουν στην μάχη της πυρόσβεσης.

Σε ότι αφορά την φωτιά στην Εύβοια, ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι υπάρχουν δύο μεγάλα μέτωπα και ότι οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή ενισχύονται διαρκώς.

Στην Εύβοια λόγω της φοράς του ανέμου, του καπνού και της περιορισμένης ορατότητας, η προσπάθεια των χειριστών και των 17 εναέριων μέσων (οχτώ σε κάθε έξοδο συν ένα Beriev) επικεντρώνεται σε στοχευμένες προσβολές της πυρκαγιάς, ιδιαίτερα κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι τα εναέρια μέσα αντιμετωπίζουν σοβαρές αντιξοότητες και κινδύνους όταν επιχειρούν σε μεγάλα πύρινα μέτωπα, όπως αυτό της Εύβοιας. Αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να δυσκολέψουν ή και να καταστήσουν αδύνατο το έργο τους.

Εξηγώντας ανέφερε πως η χαμηλή ορατότητα, οι ισχυρότατες αναταράξεις, τα ρεύματα και το μικροκλίμα της περιοχής δημιουργούν σοβαρές δυσκολίες. Όπως είπε, υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν με ασφάλεια ρίψεις: να έχει διασφαλιστεί το πώς θα πάνε, πώς θα ρίξουν και κυρίως πώς θα φύγουν. «Αν έστω και μία από αυτές τις προϋποθέσεις δεν πληρείται, δεν είναι εφικτή η πραγματοποίηση ρίψεων», τόνισε.

Ακόμη, είπε ότι τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης καταπονούνται, όλη την νύχτα περνούν από τεχνικό έλεγχο και γίνονται παρεμβάσεις, ενώ τόνισε ότι υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις για να εκτελέσουν ρίψεις νερού από αέρος: η μετακίνηση τους στην εστία, η ευχέρεια ρίψης και η απομάκρυνση από το σημείο. Τόνισε ότι αν δεν συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις, που επηρεάζονται σημαντικά από τους ανέμους, τους καπνούς και το μικροκλίμα της φωτιάς, τότε οι ρίψεις δεν μπορούν να γίνουν.

Για τις φωτιές στην Πελοπόννησο, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας είπε οτι δείχνουν τάση σταθεροποίησης και ότι δίνεται μεγάλη μάχη και με τις αναζωπυρώσεις.

Στην Αττική δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντών και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων έμειναν ολη νύχτα και όλη μερα σήμερα στην Πάρνηθα, για την αντιμετώπιση των αναζωπυρώσεων και την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

