Φωτιά στην Εύβοια: Στο παλιό νοσοκομείο Χαλκίδας πυρόπληκτοι

Σε ετοιμότητα οι υπηρεσίες Υγείας σε Εύβοια και Σκιάθο. Δώδεκα άτομα διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Αρχαίας Ολυμπίας.



Οι υγειονομικές δομές των περιοχών που πλήττονται από πυρκαγιές βρίσκονται σε κατάσταση μεγίστης ετοιμότητας.

Το παλαιό Νοσοκομείο Χαλκίδας έχει προετοιμασθεί κατάλληλα και είναι έτοιμο να δεχθεί για φιλοξενία πυρόπληκτους πολίτες.

Ειδικότερα, έπειτα από επικοινωνία του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια με τον διοικητή της 5ης ΥΠΕ Φώτη Σερέτη και τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ Νίκο Παπαευσταθίου και υπό το συντονισμό της 5ης ΥΠΕ:

4 επιπλέον ασθενοφόρα, επανδρωμένα με ιατρικό προσωπικό, ενισχύουν την περιοχή της Ιστιαίας στη Β. Εύβοια, τα οποία θα παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες στον Αγιόκαμπο, από όπου μεταφέρονται πολίτες με πλωτά μέσα προς Αιδηψό και όπου αλλού απαιτηθεί.

Το παλαιό Νοσοκομείο Χαλκίδας έχει προετοιμασθεί κατάλληλα και είναι έτοιμο να δεχθεί άμεσα για φιλοξενία 52 πυρόπληκτους πολίτες που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας (με δυνατότητα αύξησης σε 90).

Το παλαιό Νοσοκομείο Χαλκίδας πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή διαμονή των πυρόπληκτων πολιτών (Κλίνες, κλιματισμός, φύλαξη, καθαριότητα κλπ).

Στο μεταξύ δώδεκα άτομα διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Αρχαίας Ολυμπίας. Οι εννέα αντιμετώπιζαν ήπια αναπνευστικά προβλήματα και οι τρεις έφεραν ελαφρά εγκαύματα. Τους παρασχέθηκε η κατάλληλη φροντίδα και αποχώρησαν.

