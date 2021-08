Αθλητικά

Μέσι για Μπαρτσελόνα: δεν είχα φανταστεί ποτέ το “αντίο”

Συγκινημένος ο άσος της μπάλας αναφέρθηκε στο διαζύγιο, μετά από 17 χρόνια που φορούσε την φανέλα των “μπλαουγκράνα”.

O Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτησε τη Μπαρτσελόνα και έδωσε την δική του εκδοχή για το «διαζύγιο» με την ομάδα της Καταλονίας.

Ο Αργεντινός διεθνής επιθετικός, ο οποίος, σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα "L’ Equipe", αναμένεται σήμερα στο Παρίσι, προκειμένου το βράδυ ή αύριο το πρωί να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο με την Παρί Σεν Ζερμέν, εμφανίσηκε στο «Καμπ Νου», στην συνέντευξη Τύπου που ο ίδιος από χθες είχε προαναγγείλει.

Ο Μέσι ξεκίνησε με δάκρυα στα μάτια την αποχαιρετιστήρια συνάντησή του με δημοσιογράφους, παρουσία συμπαικτών του στο «Καμπ Νου», ενώ την ίδια ώρα εκατοντάδες οπαδοί της Μπαρτσελόνα ήταν συγκεντρωμένοι έξω από το γήπεδο.

Πριν καν πει μια λέξη, έδειχνε συντετριμμένος στην καρέκλα του. Ακόμα και η φωνή του ήταν «ραγισμένη», βραχνή, μερικές φορές μόλις κατανοητή και πνιγμένη στα δάκρυα. Σιγά-σιγά μπόρεσε να σταθεί καλύτερα, αλλά η αρχή ήταν συγκλονιστική, λόγω της συναισθηματικής φόρτισης.

Αντιμέτωπη με το συνεχές κλάμα του, η σύζυγός του, Αντονέλα Ροκούτσο, η οποία βρισκόταν στην πρώτη σειρά στο Auditori 1899, του έδωσε ένα μαντήλι, με το οποίο σκούπισε τα δάκρυα του.

«Καλημέρα. Δεν ξέρω αν θα μπορώ να μιλήσω. Αυτές τις μέρες σκεφτόμουν συνέχεια τι θα μπορούσα να πω. Η αλήθεια είναι ότι τίποτα δεν βγήκε, μπλόκαρα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο για μένα, μετά από τόσα χρόνια που έζησα τη ζωή μου εδώ. Δεν ήμουν προετοιμασμένος. Πέρυσι, ήμουν πεπεισμένος, αλλά φέτος ήμουν πεπεισμένος να συνεχίσω εδώ, να συνεχίσω στο σπίτι μας, αυτό ήταν που θέλαμε, να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τη ζωή στη Βαρκελώνη, στον αθλητισμό και στην καθημερινή ζωή, κάτι που είναι υπέροχο. Σήμερα πρέπει να αποχαιρετήσω. Πέρασα πολλά χρόνια εδώ, ήρθα πολύ νέος, σε ηλικία 13 ετών, και μετά από 21 χρόνια φεύγω με τη σύζυγό μου και τα τρία παιδιά μου που είναι Καταλανοί-Αργεντινοί. Αυτό είναι το σπίτι μας. Πρέπει να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου και τους ανθρώπους του συλλόγου για όλα όσα έχω ζήσει, ακόμη και εκείνους που δεν βλέπουμε. Πάντα προσπαθούσα να χειριστώ τον εαυτό μου με ταπεινότητα, σεβασμό και το έκανα με όλους σε αυτό το σπίτι. Πέρασα πολλά όμορφα πράγματα, επίσης κακά, αλλά αυτό με έκανε να μεγαλώσω. Έδωσα τα πάντα γι' αυτόν τον σύλλογο και γι' αυτή τη φανέλα, από την πρώτη μέρα που έφτασα έως την τελευταία. Φεύγω περισσότερο από ικανοποιημένος.

Δεν είχα φανταστεί ποτέ τον αποχαιρετισμό μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν τον σκεφτόμουν ποτέ. Θα ήθελα να το κάνω μπροστά στον κόσμο, μέσα στο γήπεδο. Θα ήθελα να έχω ένα τελευταίο χειροκρότημα. Μου έλειψαν τόσο πολύ κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ήθελα να ακούσω ένα χειροκρότημα με το όνομά μου. Αν μπορούσα να το έχω φανταστεί, θα ήταν με το γήπεδο γεμάτο και θα μπορούσα να αποχαιρετήσω καλά. Συνέβη έτσι, αλλά θέλω να ευχαριστήσω όλη την αγάπη αυτών των χρόνων.

Η αγάπη των ανθρώπων ήταν πάντα η ίδια και ένιωσα την αναγνώριση και την αγάπη αυτού του συλλόγου. Ας ελπίσουμε ότι μπορώ να επιστρέψω σε αυτόν τον σύλλογο, με όποιον τρόπο. Ας ελπίσουμε ότι μπορώ να συνεισφέρω έτσι ώστε αυτός ο σύλλογος να συνεχίσει να είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Σίγουρα αυτή τη στιγμή ξεχνάω πολλά πράγματα, δεν είμαι στις καλύτερες συνθήκες. Καλύτερα να προχωρήσουμε στην ώρα των ερωτήσεων. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο» είπε ο Λιονέλ Μέσι στο ξεκίνημα της τοποθέτησής του, ενώ ακούστηκαν χειροκροτήματα.

Στη συνέχεια ο Αργεντινός δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του και όλοι σηκώνονται για να τον χειροκροτήσουν, σε μια πολύ συναισθηματική στιγμή.

Ο Λιονέλ Μέσι ρωτήθηκε αν είχε την αίσθηση ότι έγινε ό,τι ήταν δυνατό από την Μπαρτσελόνα για να παραμείνει στο σύλλογο. Ο Αργεντινός ήθελε να ξεκαθαρίσει ότι ήταν αυτός που έκανε τα πάντα από τη δική του μεριά:

«Έκανα ό,τι ήταν δυνατόν για να συνεχίσω στη Μπαρτσελόνα». Και πρόσθεσε: «Ο σύλλογος είπε ότι μπορεί να οφείλεται σε θέμα της LaLiga, αλλά άκουσα πολλά πράγματα γιατί δεν συνεχίζω. Πέρυσι δεν ήθελα να μείνω, αλλά φέτος ήθελα. Ο Λαπόρτα το είπε ήδη. Όλα ήταν κανονισμένα, αλλά, λόγω του ζητήματος της LaLiga, δεν μπορούσε να γίνει. Είχαμε συμφωνήσει τα πάντα. Δεν υπήρχε ψεύτικη ελπίδα από μέρους μου, δεν εξαπάτησα ποτέ τους ανθρώπους. Δεν ήταν δυνατόν λόγω της LaLiga, λόγω των χρεών του συλλόγου, επειδή ο σύλλογος δεν ήθελε να χρεωθεί περισσότερο. Δεν έχω τίποτα να πω στον Tέμπας».

Στη συνέχεια του ζητήθηκε να ξεχωρίσει την καλύτερη στιγμή του:

«Είναι πολύ δύσκολο να μείνεις με μια στιγμή. Υπάρχουν πολλά χρόνια, πολλά πράγματα. Ίσως η στιγμή που έπρεπε να κάνω το ντεμπούτο ήταν η μεγαλύτερη στιγμή όλων, ήταν τότε που έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα. Όλα όσα ήρθαν μετά ήταν εκπληκτικά» τόνισε.

«Πολλά πράγματα περνούν από το μυαλό μου, είμαι λίγο μπλοκαρισμένος. Μέχρι σήμερα δεν πίστευα ότι θα εγκαταλείψω αυτόν τον τόπο, αυτόν τον σύλλογο, να αλλάξω εντελώς τη ζωή μου. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσω από το μηδέν. Είναι μια δύσκολη αλλαγή για την οικογένειά μου, γιατί ξέρω τι αισθάνονται να είναι σε αυτήν την πόλη, αλλά ξέρω ότι θα προσαρμοστούμε και θα είμαστε καλά» πρόσθεσε.

«Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι μια πιθανότητα, αλλά σε αυτό το σημείο δεν έχω τίποτα με κανέναν. Όταν έγινε γνωστό ότι δεν θα συνεχίσω στην Μπαρτσελόνα, είχα αρκετές κλήσεις από ενδιαφερόμενους συλλόγους. Δεν υπάρχει ακόμα τίποτα σίγουρο, αλλά μιλάμε.

Αισθάνομαι θλίψη, πολλή θλίψη, γιατί φεύγω από την ομάδα που αγαπώ. Δεν το περίμενα, πάντα προχωρούσα λέγοντας την αλήθεια. Πέρυσι ήθελα να φύγω, όχι αυτό. Γι' αυτό αισθάνομαι θλίψη. Παίκτες θα συνεχίσουν να έρχονται στη Μπάρτσελόνα. Ο σύλλογος είναι πιο σημαντικός από οποιονδήποτε άλλον και ο κόσμος θα το συνηθίσει. Στην αρχή θα είναι περίεργο, αλλά ήρθαν σπουδαίοι παίκτες και είναι μια μεγάλη ομάδα.

Ο κόσμος της Μπαρτσελόνα με ξέρει, ξέρει ότι είμαι νικητής και θέλω να συνεχίσω να αγωνίζομαι. Θέλω να συνεχίσω έτσι, προσθέτοντας τίτλους. Με την ευκαιρία, θέλω να συγχαρώ τον Ντάνι Άλβες για το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιό του. Θα παλέψω για να τον φτάσω. Αυτή είναι η νοοτροπία μου. Οι άνθρωποι με γνωρίζουν αρκετά καλά για να με αμφισβητήσουν, πρέπει να βρω τον τρόπο μου για να συνεχίσω να αγωνίζομαι και να κερδίζω.

Συμφώνησα να μειωθούν οι αποδοχές μου κατά 50%, αργότερα δεν μου ζητήθηκε τίποτα περισσότερο. Αυτό που είπαν, αφού μου ζήτησαν 30% επιπλέον, είναι ψέμα. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν και δεν μπορούσε να γίνει».

Έτσι ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Λιονέλ Μέσι. Ακολούθησαν οι φωτογραφίες με την οικογένειά του, τους συμπαίκτες του. Ο αποχαιρετισμός ενός θρύλου για την Μπαρτσελόνα, το ποδόσφαιρο.

Ηδη προετοιμάζεται για το νέο ξεκίνημά του, τη νέα μεγάλη πρόκληση. Από το Παρίσι και την Παρί Σεν Ζερμέν.

