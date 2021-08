Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: φαντασμαγορική τελετή λήξης εν μέσω διαμαρτυριών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τη μια τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα που φώτισαν τον ουρανό του Τόκιο κι από την άλλη το άδειο στάδιο και οι διαδηλωτές κατά των αγώνων έξω από αυτό.

Πυροτεχνήματα φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό πάνω από το Τόκιο την Κυριακή, καθώς η Ιαπωνία ετοιμαζόταν να σβήσει την Ολυμπιακή φλόγα της με την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι διεξήχθησαν κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες που διαμορφώθηκαν από την πανδημία Covid-19.

Ο ουρανός φωτίστηκε από λευκά και χρυσά πυροτεχνήματα, τα οποία εκτοξεύτηκαν πάνω από το σχεδόν άδειο Ολυμπιακό Στάδιο, τονίζοντας και πάλι την περίεργη αυτή κατάσταση, δηλαδή την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων χωρίς την παρουσία θεατών.

Στην Τελετή Λήξης το «παρών» έδωσαν λίγοι αθλητές και αθλήτριες, αφού, σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο, ήταν υποχρεωμένοι να αποχωρήσουν από το Ολυμπιακό Χωριό αμέσως μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεών τους.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είχαν αρχικά σκοπό να δείξουν την ανάκαμψη της Ιαπωνίας από έναν καταστροφικό σεισμό, το τσουνάμι και την πυρηνική κρίση που προκλήθηκε το 2011. Αφού αναβλήθηκαν για ένα χρόνο, οι διοργανωτές δήλωσαν ότι θα διεξαχθούν ως σύμβολο του θριάμβου του κόσμου επί της πανδημίας του κορονοϊού.

Όμως, χωρίς θεατές και με τις μεταλλάξεις της COVID-19 να «αναζωπυρώνονται», οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν κατάφεραν να θριαμβεύσουν, με αποτέλεσμα η Ιαπωνία να επωμιστεί το βάρος της οικονομικής ζημιάς από τη διοργάνωση. Περίπου εκατό διαδηλωτές που κρατούσαν πανό, στα οποία έγραφαν «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες σκοτώνουν τους φτωχούς» και «Δεν χρειαζόμαστε τους Ολυμπιακούς Αγώνες», έκαναν την εμφάνισή τους υπό την επιτήρηση της αστυνομίας έξω από το Ολυμπιακό στάδιο.

Ο θυμός του κοινού για την αντιμετώπιση της πανδημίας και οι καθυστερήσεις στον εμβολιασμό έχουν βλάψει πολύ την πολιτική φήμη του πρωθυπουργού Γιοσιχίντε Σούγκα. Οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι οι περισσότεροι Ιάπωνες ήταν αντίθετοι στη διεξαγωγή των Αγώνων κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Κατά την διάρκεια της τελετής παραδόθηκε η Ολυμπιακή Σημαία στη δήμαρχο του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, από την Κυβερνήτη του Τόκιο, Γιουρίκο Κόικε, μέσω του προέδρου της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Πάρνηθα: Τραυματισμός πυροσβέστη – Μεταφορά του με ελικόπτερο

Θεσσαλονίκη: Διαπληκτισμός με... καραμπίνα και πυροβολισμούς

Κολωνός: Ληστεία με πυροβολισμούς σε φούρνο