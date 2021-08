Κοινωνία

Φωτιά στην Αττική: Δίωξη για κακούργημα σε ύποπτο για εμπρησμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κατηγορούμενος συνελήφοη το Σάββατο στην περιοχή της Πετρούπολης.

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος 47χρονου, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα ως ύποπτος για εμπρησμούς στην περιοχή της Πετρούπολης.

Ο συλληφθείς, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχημάτισαν οι αστυνομικοί, φέρεται να έβαλε φωτιά σε δύο σημεία μέσα στο άλσος Αγίου Δημητρίου στην Πετρούπολη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αναπτήρας, δύο φιάλες αντισηπτικής λοσιόν και κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον ερευνάται η εμπλοκή του και σε εμπρησμούς 4 κάδων απορριμμάτων γύρο από το συγκεκριμένο άλσος.

Ο 47χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών και σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για:

Εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος σε άνθρωπο και

Εμπρησμό σε δάσος από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος σε άνθρωπο.

Επιπλέον βαρύνεται με την πλημμεληματικού βαθμού κατηγορία της βίας κατά υπαλλήλων.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι χθες η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για πρόκληση πυργαγιάς από πρόθεση σε βάρος ενός 43χρονου στο Κρυονέρι Αττικής, ενώ μία γυναίκα έχει παραπεμφθεί στο αυτόφωρο για εμπρησμό από πρόθεση καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά στο Πεδίον του Άρεως.

Ειδήσεις σήμερα

Φωτιά στην Εύβοια: εκτός ελέγχου τα πύρινα μέτωπα (εικόνες)

Φωτιά στην Αρκαδία: Η Γορτυνία σε πύρινο κλοιό

Φωτιές: “συναγερμός” για 7 Περιφέρειες την Δευτέρα (χάρτης)