Φωτιά στην Εύβοια: Η Περιφέρεια Αττικής στέλνει ειδικά οχήματα για να συνδράμουν στην κατάσβεση

«Οφείλουμε όλοι μαζί ενωμένοι να συμβάλλουμε με κάθε δυνατό τρόπο και μέσο στην αντιμετώπιση των τραγικών συνεπειών», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πατούλης.

Η Περιφέρεια Αττικής με εντολή του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη στέλνει ειδικά οχήματα να συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης στην Εύβοια.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Περιφέρεια Αττικής, «Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης ανταποκρινόμενος στο αίτημα του συναδέλφου του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος Φάνη Σπανού, έδωσε εντολή να αποσταλούν μεγάλες υδροφόρες και ειδικά μικρά πυροσβεστικά οχήματα προκειμένου να συμβάλλουν στις τιτάνιες προσπάθειες που καταβάλλονται για την κατάσβεση των καταστροφικών πυρκαγιών στην Εύβοια.

Ήδη η αποστολή τους, έχει ξεκινήσει και αναμένεται σύντονα να τεθούν στη διάθεση της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να αξιοποιηθούν όπου κρίνεται αναγκαίο».

Σε σχετική του δήλωση, ο κ. Πατούλης ανέφερε σχετικά, «Είμαστε αλληλέγγυοι στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και στους συμπολίτες μας κατοίκους της Ευβοίας που δοκιμάζονται σκληρά από τον πύρινο εφιάλτη. Οφείλουμε όλοι μαζί ενωμένοι να συμβάλλουμε με κάθε δυνατό τρόπο και μέσο στην αντιμετώπιση των τραγικών συνεπειών από τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει».

Για την πρωτοβουλία αυτή ο κ. Πατούλης μίλησε στο έκτακτο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου.

