Οικονομία

Φωτιές - Διακοπές ρεύματος: Νέα ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ

Η εικόνα για το δίκτυο ηλεκτροδότησης σε Αττική και επαρχία

Μάχη με το χρόνο καταβάλλουν τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση στις περιοχές που επλήγησαν από τη φωτιά. Ταυτόχρονα, όπου επιτρέπεται από την εξέλιξη της πυρόσβεσης ξεκινά η επιθεώρηση του δικτύου, προκειμένου να προγραμματιστεί η αποκατάσταση των καμμένων στύλων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ, η εικόνα για το δίκτυο ηλεκτροδότησης έχει ως εξής:

Εύβοια

Στην Εύβοια, όπου μέχρι αυτή την ώρα συνεχίζονται οι πυρκαγιές σε πολλές περιοχές, έχουν επανηλεκτροδοτηθεί οι περιοχές Μυρτίας, Φαράκλα και Μετόχι, ενώ συνεχίζεται η επιθεώρηση του δικτύου σε όσα σημεία είναι δυνατή η πρόσβαση από την πυροσβεστική, προκειμένου να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα οι εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πληγείσες περιοχές του δήμου

Ιστιαίας-Αιδηψού και του δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ.Άννας

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, τέθηκαν εκτός λειτουργίας 7 γραμμές μέσης τάσης, οι οποίες επηρεάζουν την ηλεκτροδότηση περίπου 13.000 πολιτών και για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών απαιτείται η αντικατάσταση 900 στύλων, 100 υποσταθμών και 40 χιλιομέτρων δικτύου μέσης και χαμηλής τάσης καθώς επίσης και εργασίες στις παροχές. Επί τόπου βρίσκονται 110 άτομα τεχνικό προσωπικό, συνεργείων εργαζομένων του ΔΕΔΔΗΕ και εργολάβων, ενισχυμένα με προσωπικό από άλλες περιοχές της χώρας που δεν αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα.

Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα

Στην περιοχή της Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, έχουν επανηλεκτροδοτηθεί οι εξής περιοχές:

Στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας οι οικισμοί: Δαφνοχώρι και Ελαία.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας οι οικισμοί: Βαρβάσαινα, Λάλας, Πουρνάρι, Καψανιά.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας όλος ο Δήμος Ανατολικής Μάνης πλην των οικισμών: Σιδηρόκαστρο , Μυρσίνη, Λυγερά, Κονάκια, Πολυάραβος.

Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης στις περιοχές:

Στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας στον οικισμό Καλλιθέας.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας στους οικισμού: Κρυονέρι, Νεράιδα, Νεμούτα, Πεύκι, Βίλια, Ξηρόκαμπος.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας στους οικισμούς: Σιδηρόκαστρο , Μυρσίνη, Λυγερά, Κονάκια, Πολυάραβος.

Στην Περιφεριακή Ενότητα Μεσσηνίας στους οικισμούς: Δασοχώρι, Βράχος, ‘Ανω Μέλπεια, ‘Αγιος Αθανάσιος, Μοναστηράκι, Φίλια.

Χωρίς ρεύμα Μεγαλόπολη και Γορτυνία

Περαιτέρω, λόγω της εξελισσόμενης πυρκαγιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, έχουν τεθεί εκτός ηλεκτρικής τροφοδότησης οι περιοχές:

Δήμος Μεγαλόπολης: οι οικισμοί Ίσαρη και Βάστα.

Δήμος Γορτυνίας: οι οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας Ηραίας και Τροπαίων.

Αττική: Μερική ηλεκτροδότηση στις πληγείσες περιοχές

Στην περιοχή της Αττικής, μέχρι αυτή την ώρα έχουν επανηλεκτροδοτηθεί αρκετοί καταναλωτές στις περιοχές Αγ. Στέφανος, Κρυονέρι, Αφίδνες, Ροδόπολη, Βαρυμπόμπη, Θρακομακεδόνες, Σταμάτα, Δροσοπηγή και Μαλακάσα.

Σε ό,τι αφορά στην ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων στις πληγείσες Περιφέρειες, έχει αποκατασταθεί στα αντλιοστάσια της ΕΥΔΑΠ και των δήμων Διονύσου και Ωρωπού, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να επανηλεκτροδοτηθούν στο σύνολό τους, ακόμη και με σύνδεσή τους με γεννήτριες.

Ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει ότι όλες του οι δυνάμεις (συνεργεία του και εργολάβοι), περί τα 690 άτομα, συνεχίζουν πυρετωδώς τις εργασίες για την αποκατάσταση των τεράστιων ζημιών στο δίκτυο, ενώ έχουν ανασταλεί οι άδειες όλου του τεχνικού προσωπικού και έχει ενεργοποιηθεί το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον βάρδιες και επιφυλακές, καθώς και πλήρη ετοιμότητα όλων των συνεργείων πανελλαδικά, προκειμένου να μετακινούνται άμεσα και να συνδράμουν σε οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο τους ζητείται. Εργολάβοι και συνεργεία τεχνικού προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ από πολλές περιοχές της χώρας, που δεν αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα, έχουν μετακινηθεί και συνδράμουν ήδη στις τρεις Περιφέρειες που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές.

