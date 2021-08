Κοινωνία

Ζάκυνθος: αναγκαστική προσγείωση για αεροσκάφος PZL

Στιγμές αγωνίας για την τύχη του πιλότου του πυροσβεστικού αεροσκάφους, πυο επιχειρούσε ρίψεις σε φωτιά της περιοχής.

Σώος ειναι ο πιλότος ενός πυροσβεστικού αεροσκάφους τύπου PZL, που έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Ζάκυνθο.

Ο χιεριστής του αεροσκάφους επιχειρούσε ρίψεις νερού σε εστίες φωτιάς που ξέσπασαν στο νησί.

Κάποια στιγμή ενημέρωσε ότι "χτυπήθηκε" απο ένα ισχυρό ρεύμα αέρα και ότι θα επιχειρήσει αναγκαστική προσγείωση, όπως και έκανε.

Στην διάρκεια της αναγκαστικής προσγείωσης, το αεροσκάφος έπεσε πάνω σε δέντρα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Ο πιλότος φέρεται να ανέφερε, μετά την προσγείωση, ό,τι ειναι καλά στην υγεία του. Ο πιλότος απομακρύνθηκε από το σημείο όπου "'έκατσε" το αεροπλάνο, με την βοήθεια πυροσβεστών, που έσπευσαν να βοηθήσουν.

«Στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας μεταφέρεται για προληπτικούς λόγους, με ελικόπτερο Σούπερ Πούμα της Πολεμικής Αεροπορίας, ο χειριστής του αεροσκάφους PZL που κατέπεσε σήμερα το απόγευμα κατά τη διάρκεια αεροπυρόσβεσης στην περιοχή Μαχαιράδο Ζακύνθου. Ο χειριστής είναι καλά στην υγεία του», όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΓΕΑ.





(πηγή εικόνων: ioniantv.gr)

Τα αεροσκάφη PZL είναι πολωνικής κατασκευής. 30 από τα αεροσκάφη αυτά αγοράστηκαν μεταξύ Μαρτίου 1983 και Ιανουαρίου 1984 από την Ελλάδα με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής. Έκτοτε υπηρετούν στην 359 ΜΑΕΔΥ (Μοίρα Αεροπορικής Εξυπηρέτησης Δημοσίων Υπηρεσιών, με έδρα τη Δεκέλεια), έχοντας ως αποστολή τους αεροψεκασμούς και την πυρόσβεση.

Τα τελευταία χρόνος ο ρόλος τους έχει επικεντρωθεί στην πυρόσβεση. Ως πυροσβεστικό το Πεζετέλ είναι κατάλληλο για το εδαφικό ανάγλυφο της ελληνικής επικράτειας, καθώς μπορεί να προσεγγίσει δύσβατες ορεινές εκτάσεις με κλίσεις έως και 60%, έχοντας παράλληλα μεταφορική ικανότητα 2.500 lt υγρού φορτίου.

