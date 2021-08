Life

Πέθανε ο Μπάμπης Ανθόπουλος

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για τον θάνατο του... "γείτονα"

Σε ηλικία 88 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο ηθοποιός Μπάμπης Ανθόπουλος. Την θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στο Facebook.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Μέσα στις δύσκολες μέρες που ζούμε και μια θλιβερή αποχώρηση χθες ενός παλιού σπουδαίου μας συναδέλφου, του πολύ αγαπητού στο κοινό Μπάμπη Ανθόπουλου, που χάρισε τόσο γέλιο στους ανθρώπους. Γεννημένος στις 17-8-33 , από τους αριστούχους του Θεάτρου Τέχνης, πρωτοξεκίνησε με αυτό στον Πλούτο του Αριστοφάνη…

Εργάτης του θεάτρου, αγαπήθηκε από χαρακτηριστικούς ρόλους σε δεκάδες ταινίες κι έγινε πασίγνωστος από την ιστορική και μοναδική γειτονιά μας, της ΥΕΝΕΔ….Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στο πρώτο κοιμητήριο κ θα ανακοινωθεί η μέρα και η ώρα. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Μπάμπη…».

