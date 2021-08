Κοινωνία

Φωτιά - ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Επανακυκλοφορούν οι αμαξοστοιχίες 884 και 885

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια δρομολόγια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ παραμένουν σε αναστολή

Επανακυκλοφορούν από αύριο, Δευτέρα 9 Αυγούστου, οι αμαξοστοιχίες 884 και 885.

Υπενθυμίζεται ότι κυκλοφορούν κανονικά οι αμαξοστοιχίες μεταξύ Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Παραμένουν σε αναστολή τα δρομολόγια στο τμήμα Αθήνα - Χαλκίδα, μέχρι νεωτέρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Εύβοια: καίγονται σπίτια σε Πευκί και Γούβες (εικόνες)

Φωτιές - Διακοπές ρεύματος: Νέα ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ

Ζάκυνθος: αναγκαστική προσγείωση για αεροσκάφος PZL