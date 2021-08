Κοινωνία

Αμυγδαλέζα – Μαλακάσα: επέστρεψαν στις δομές οι φιλοξενούμενοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δυο δομές φιλοξενίας είχαν εκκενωθεί λόγω του κινδύνου από τις φωτιές στην Αττική.

Με απόφαση του γενικού γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιστροφής των εκτάκτως φιλοξενούμενων από τη δομή φιλοξενίας της Ριτσώνας στη δομή φιλοξενίας της Μαλακάσας.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε, υπό το συντονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας, η μεταγωγή των 217 -υπό κράτηση- πολιτών τρίτων χωρών από τη δομή Σκαραμαγκά στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης της Αμυγδαλέζας.

Στη σχετική ανακοίνωση, επισημαίνεται ότι «η προληπτική εκκένωση των δύο δομών είχε αποφασιστεί, κατόπιν αξιολόγησης από τη Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας του κινδύνου πυρκαγιάς που διέτρεχαν. Οι εν λόγω δομές θα παραμείνουν -βάσει του σχεδίου ΑΓΝΟΔΙΚΗ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου- σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας».

Ειδήσεις σήμερα

Φωτιά στην Εύβοια: εκτός ελέγχου τα πύρινα μέτωπα (εικόνες)