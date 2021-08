Κόσμος

Καλιφόρνια – πυρκαγιά “Ντίξι”: κατέστρεψε μια ιστορική πόλη

Η πυρκαγιά που μαίνεται στη βόρεια Καλιφόρνια είναι τώρα η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία της πολιτείας. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

Η πυρκαγιά που μαίνεται στη βόρεια Καλιφόρνια είναι τώρα η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία της πολιτείας, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, μέρες αφού η φωτιά κατέστρεψε μια ιστορική πόλη και ανάγκασε χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Η πυρκαγιά Ντίξι έκαιγε μια έκταση περίπου 1.852.000 στρεμμάτων (1.876 τετραγωνικά χιλιόμετρα) στις 09:00 σήμερα το πρωί τοπική ώρα (19.00 ώρα Ελλάδας) και είχε ελεγχθεί μόλις κατά 21%, σύμφωνα με αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πολιτείας. Η καμένη έκταση είναι μεγαλύτερη από την πόλη Χιούστον.

Μόνο η πυρκαγιά Όγκουστ Κόμπλεξ τον Αύγουστο του 2020, η οποία κατέκαψε τουλάχιστον 4 εκατ. στρέμματα, ήταν μεγαλύτερη.

Μέχρι στιγμής κανείς θάνατος δεν έχει αποδοθεί στην πυρκαγιά. Πέντε άνθρωποι αγνοούνταν έως χθες, Σάββατο, το απόγευμα (τοπική ώρα), σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πλούμας -- για δύο από αυτούς αναφέρθηκε ότι είναι ασφαλείς, αν και αξιωματούχοι εξακολουθούν να προσπαθούν να επιβεβαιώσουν την πληροφορία.

Η πυρκαγιά απειλεί σχεδόν 14.000 κτίσματα, δήλωσαν αξιωματούχοι και έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 400, περιλαμβανομένου ουσιαστικά του συνόλου του κέντρου της Γκρίνβιλ, μιας παλιάς μεταλλευτικής πόλης περίπου 160 μίλια βόρεια του Σακραμέντο.

Η αιτία της πυρκαγιάς διερευνάται. Η Pacific Gas & Electric ανέφερε πως μπορεί να ξεκίνησε από την πτώση δέντρου πάνω σε καλώδια της ηλεκτρικής εταιρίας.

