Κοινωνία

Φωτιά στην Γορτυνία: σε διαθεσιμότητα αξιωματικός, μετά από καταγγελία για πολιτικό μέσο

Τι είπε ο Πρόεδρος της Χώρας Γορτυνίας για τον διάλογο με τον αξιωματικό της Αστυνομίας. Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε σήμερα νωρίς το πρωί από την ΕΛ.ΑΣ., αξιωματικός που φέρεται να ζήτησε πολιτικό μέσο για την αποστολή πυροσβεστικών μέσων για την κατάσβεση της φωτιάς στη Γορτυνία.

Η απόφαση της αστυνομίας έρχεται μετά από τις καταγγελίες του προέδρου της Χώρας Γορτυνίας, Δημήτρη Δημητρακόπουλου, ο οποίος μιλώντας χθες στην τοπική ιστοσελίδα arcadiaspot.gr, ανέφερε ότι κάλεσε Ταξίαρχο της Αστυνομίας ζητώντας «να μου στείλει ένα πυροσβεστικό ώστε να σβήσω αυτά που καίγονταν. Ρώτησε τον υπεύθυνο της Πυροσβεστικής, αρνήθηκε να στείλει και ο κύριος ταξίαρχος μού είπε αν υπάρχει πολιτικό μέσο».



Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Σχετικά με περιστατικό στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται ανώτερος Αξιωματικός της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου και αναπαράγεται σε ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνεται ότι, διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ παράλληλα με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ο εν λόγω Αξιωματικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα».

