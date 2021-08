Πολιτική

Γεωργιάδης για κορονοϊό: Επιτέλους αρνητικός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν νοσεί πλέον από κορονοϊό. Η ανάρτηση του στο twitter.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης δεν νοσεί πλέον με κορονοϊό

Ο κ. Γεωργιάδης, με tweet του, ενημερώνει ότι πλέον είναι αρνητικός και τονίζει ότι σύμφωνα με τους γιατρούς δεν νοσηλεύτηκε γιατί είχε κάνει το εμβόλιο.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Καλημέρα, σήμερα συμπλήρωσα τις μέρες της καραντίνας μου και χθες βράδυ διαγνώστηκα επιτέλους αρνητικός στον COVID. Μου πήρε 14 μέρες όλη αυτή η περιπέτεια, οι πρώτες 8 με πυρετό. Όλοι οι γιατροί μου είπαν ότι λόγω εμβολίου δεν χρειάστηκα νοσηλεία. Επιστρέφω στο γραφείο μου».

Καλημέρα, σήμερα συμπλήρωσα τις μέρες της καραντίνας μου και χθες βράδυ διαγνώστηκα επιτέλους αρνητικός στον COVID. Μου πήρε 14 μέρες όλη αυτή η περιπέτεια, οι πρώτες 8 με πυρετό. Όλοι οι γιατροί μου είπαν ότι λόγω εμβολίου δεν χρειάστηκα νοσηλεία. Επιστρέφω στο γραφείο μου.

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 9, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: παράταση στην απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και άλση

Φωτιά στην Εύβοια - Κοντζιάς: οι περιοχές που καίγονται δεν σχετίζονται με ανεμογεννήτριες

Φωτιά στην Αρκαδία: Ολονύχτια “μάχη” με τις φλόγες