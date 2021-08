Κοινωνία

Κάρυστος: Γλίστρησε στο κατάστρωμα και τραυματίστηκε στο κεφάλι

Σοβαρό ατύχημα σε πλοίο. Τραυματίστηκε άνδρας στο κεφάλι από πτώση σε κατάστρωμα.

(φωτογραφία αρχείου)

Ενημερώθηκε, νωρίς το πρωί της Δευτέρας (9/8) το Λιμεναρχείο Καρύστου, για τον τραυματισμό 59χρονου, επιβάτη του σκάφους «AKIS» σημαίας Γερμανίας. Το σκάφος βρισκόταν αγκυροβολημένο στη θαλάσσια περιοχή Τραγονησίου Πεταλιών.

Συγκεκριμένα, ο 59χρονος άνδρας γλίστρησε στο καταστρώματος του σκάφους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Άμεσα στην περιοχή έσπευσε περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο λιμάνι Μαρμαρίου, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Διόκλειο Νοσοκομείο Καρύστου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Καρύστου.

