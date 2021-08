Αθλητικά

Europa Conference League - ΠΑΟΚ: μόνος στόχος η νίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο “δικέφαλος του βορρά” θα δώσει μάχη για να καταφέρει να πάρει το εισιτήριο για τα play off.

Με μοναδικό στόχο την νίκη και μάλιστα με διαφορά δύο γκολ, που θα του επιτρέψει να προκριθεί στα play offs του Europa Conference League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται (12/8, 20:00) την Μποέμιανς από την Ιρλανδία, στον αγώνα ρεβάνς για τον Γ` προκριματικό γύρο της νεοσυσταθείσης διοργάνωσης.

Η ελληνική ομάδα βρέθηκε να χάνει 2-0 στο πρώτο ματς, αλλά μείωσε σε 2-1, διατηρώντας στο ακέραιο τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Φαβορί για την πρόκριση, είναι η Φόλα Ες, η Μακάμπι Χάϊφα, η Σιβασπόρ, η Πάσος Φερέϊρα, η Φέγενορντ, η Αμπερντίν, η Κοπεγχάγη, η Ρόζενμποργκ και η Αντερλεχτ, ενώ το πρόγραμμα έχει ως εξής (σ.σ. σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα):

Τρίτη 10 Αυγούστου

Σαχτέρ Καραγκάντι (Καζακστάν)-Κόλος Κοβαλίβκα (Ουκρανία) (0-0)

Ντομζάλε (Σλοβενία)-Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) (1-6)

Πέμπτη 12 Αυγούστου

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Μποέμιανς (Ιρλανδία) (1-2)

Φόλα Ες (Λουξεμβούργο)-Λίνφιλντ (Β. Ιρλανδία) (2-1)

ΗΒ Τόρσαβν (Νησιά Φερόε)-Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ) (2-7)

Τέουτα (Αλβανία)-Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) (0-1)

Χιμπέρνιανς (Μάλτα)-Ρίγα (Λετονία) (1-0)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Πρίστινα (Κόσοβο) (1-2)

Σιβασπόρ (Τουρκία)-Ντιναμό Μπατούμι (Γεωργία) (2-1)

Αστάνα (Καζακστάν)-Κουόπιο (Φινλανδία) (1-1)

Παρτιζάν-Σερβία-Σότσι (Ρωσία) (1-1)

Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)-Σλασκ Βρότσλαβ (Πολωνία) (1-2)

Ολύμπια Λ. (Σλοβενία)-Σάντα Κλάρα (Πορτογαλία) (0-2)

Βασιλεία (Ελβετία)-Ουίπεστ (Ουγγαρία) (2-1)

Βελέζ Μόσταρ (Βοσνία)-Ελφσμποργκ (Σουηδία) (1-1)

Λαρν (Β.Ιρλανδία)-Πάσος Φερέιρα (Πορτογαλία) (0-4)

Φέγενορντ (Ολλανδία)-Λουκέρνη (Ελβετία) (3-0)

RFS (Λετονία)-Γάνδη (Βέλγιο) (2-2)

Ριέκα (Κροατία)-Χιμπέρνιαν (Σκωτία) (1-1)

Αμπερντίν (Σκωτία)-Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία) (3-2)

Μόλντε (Νορβηγία)-Τραμπζονσπόρ (Τουρκία) (3-3)

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)-Δε Νιου Σέιντς (Ουαλία) (2-4)

Ρούμπιν Καζάν (Ρωσία)-Ρακόβ (Πολωνία) (0-0)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Λοκομοτίβ Πλόβντιβ (Βουλγαρία) (1-1)

Χάμαρμπι (Σουηδία)-Τσουκαρίτσκι (Σερβία)) (1-3)

Ζίλινα (Σλοβακία)-Τομπόλ Κοστανάι (Καζακστάν) (1-0)

Οσιγεκ (Κροατία)-ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) (2-4)

ΛΑΣΚ Λίντσερ (Αυστρία)-Βοϊβοντίνα (Σερβία) (1-0)

Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-ΑΕΛ Λεμεσού (Κύπρος) (1-1)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Σπαρτάκ Τρνάβα (Σλοβακία) (0-0)

Αντερλεχτ (Βέλγιο)-Λάτσι (Αλβανία) (3-0)

Ντάνταλκ (Ιρλανδία)-Φίτεσε (Ολλανδία) (2-2)

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Εύβοια - Κοντζιάς: οι περιοχές που καίγονται δεν σχετίζονται με ανεμογεννήτριες

Φωτιά στην Γορτυνία: σε διαθεσιμότητα αξιωματικός, μετά από καταγγελία για πολιτικό μέσο

“Το ματς του θανάτου”: H ομάδα που επέλεξε να πεθάνει, παρά να σκύψει το κεφάλι στον Χίτλερ