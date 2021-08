Κόσμος

Ταλιμπάν σκότωσαν διευθυντή ραδιοσταθμού και απήγαγαν δημοσιογράφο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον περασμένο μήνα η έκθεση της NAI ανέφερε πως τουλάχιστον 30 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης σκοτώθηκαν, τραυματίσθηκαν ή απήχθησαν από μαχητικές οργανώσεις φέτος στο Αφγανιστάν.

Μαχητές Ταλιμπάν σκότωσαν στην Καμπούλ τον διευθυντή ενός αφγανικού ραδιοσταθμού και απήγαγαν στη νότια επαρχία Χελμάντ έναν δημοσιογράφο, δήλωσαν σήμερα τοπικοί αξιωματούχοι ενημερώνοντας για τις πιο πρόσφατες σε μια μακρά σειρά επιθέσεων στο Αφγανιστάν με στόχο εργαζομένους στα μέσα ενημέρωσης.

Ένοπλοι πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Τουφάν Όμαρ, τον διευθυντή του ραδιοσταθμού Πάκτια Γαγκ και αξιωματούχο της NAI, μιας οργάνωσης που υποστηρίζει τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης στο Αφγανιστάν, χθες, Κυριακή, στην πρωτεύουσα.

«Ο Όμαρ σκοτώθηκε από άγνωστους ενόπλους ... ήταν φιλελεύθερος ... μας βάζουν στόχο επειδή δουλεύουμε ανεξάρτητα», δήλωσε ο Μουτζίμπ Χελβατγκάρ, ο επικεφαλής της NAI.

Αξιωματούχοι στην Καμπούλ θεωρούν πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε από μαχητές Ταλιμπάν.

Τον περασμένο μήνα η έκθεση της NAI ανέφερε πως τουλάχιστον 30 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης σκοτώθηκαν, τραυματίσθηκαν ή απήχθησαν από μαχητικές οργανώσεις φέτος στο Αφγανιστάν.

Στη νότια επαρχία Χελμάντ, αξιωματούχοι δήλωσαν πως οι μαχητές Ταλιμπάν απήγαγαν χθες, Κυριακή, εναν ντόπιο δημοσιογράφο, τον Νεματουλάχ Χεμάτ, από το σπίτι του στη Λάσκαρ Γκαχ, την πρωτεύουσα της επαρχίας.

«Δεν υπάρχει καμιά απολύτως ένδειξη για το πού μετέφεραν οι Ταλιμπάν τον Χεμάτ ... βρισκόμαστε πραγματικά σε κατάσταση πανικού», δήλωσε ο Ραζουάν Μιαχέλ, επικεφαλής του ιδιωτικού τηλεοπτικού καναλιού Gharghasht TV, όπου εργαζόταν ο Χεμάτ.

Εκπρόσωπος των Ταλιμπάν δήλωσε στο Ρόιτερς πως δεν έχει πληροφορίες για τον φόνο στην Καμπούλ ούτε για την απαγωγή του δημοσιογράφου στη Χελμάντ.

Ένας συνασπισμός αφγανικών ειδησεογραφικών οργανισμών έχει απευθύνει επιστολές στον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τη Βουλή των Αντιπροσώπων καλώντας τους να χορηγήσουν ειδικές βίζες μετανάστευσης σε αφγανούς δημοσιογράφους και προσωπικό υποστήριξης.

Οι Ταλιμπάν κατέλαβαν το σαββατοκύριακο τρεις βόρειες πόλεις και απειλούν να καταλάβουν και άλλες, ενισχύοντας την επίθεσή τους εναντίον των δυνάμεων της αφγανικής κυβέρνησης μετά την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον ότι θα τερματίσει τη στρατιωτική αποστολή της στη χώρα μέχρι το τέλος του μήνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Γορτυνία: σε διαθεσιμότητα αξιωματικός, μετά από καταγγελία για πολιτικό μέσο

Φωτιά στην Εύβοια - Κοντζιάς: οι περιοχές που καίγονται δεν σχετίζονται με ανεμογεννήτριες

“Το ματς του θανάτου”: H ομάδα που επέλεξε να πεθάνει, παρά να σκύψει το κεφάλι στον Χίτλερ