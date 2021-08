Αθλητικά

Μέσι: Η Παρί Σεν Ζερμέν πουλάει παίκτες για τον Αργεντίνο άσο

Οι παίκτες που φεύγουν για να... κάνουν χώρο στον Μέσι.

Παρά το γεγονός ότι ο Λιονέλ Μέσι είναι ελεύθερος συμβολαίου, η απόκτηση του έχει κόστος. Και αυτό, το γνωρίζουν άριστα οι παράγοντες της Παρί Σεν Ζερμέν, με αποτέλεσμα μία τέτοια κίνηση, να τους βρίσκει απόλυτα προετοιμασμένους.

Την ώρα που οι φίλοι του γαλλικού ποδοσφαίρου, ετοιμάζονται ν΄ απολαύσουν τον διάσημο Αργεντινό στα γήπεδα των ομάδων τους, οι διοικούντες την Παρί Σεν Ζερμέν, εκπονούν τον σχεδιασμό που θα καταστήσει εφικτή την απόκτηση του Μέσι.

Δεδομένου ότι το συμβόλαιο (σ.σ. για 2+1 χρόνια) που έχουν προτείνει στον «ψύλο», προβλέπει ετήσιες αποδοχές ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, οι ιθύνοντες του γαλλικού συλλόγου πρέπει να μειώσουν το μισθολογικό κόστος της ομάδας, κάτι που σημαίνει ότι δεν αποκλεέιται ν΄ αποχωρήσουν από την Παρί ΣΖ, ακόμη και δέκα (!) ποδοσφαιριστές.

Σύμφωνα με το «Athletic», οι εν λόγω ποδοσφαιριστές, είτε θα παραχωρηθούν με ελεύθερη μεταγραφή, είτε με την μορφή δανεισμού, προκειμένου να υπάρξει μισθολογικός... χώρος για τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό. Και όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, επικρατέστεροι να φύγουν από την Παρί ΣΖ, θεωρούνται οι Ντιαλό, Κέχρερ, Γκεγιέ, Ραφίνια, Σαράμπια, Περέϊρα, την ώρα που ο Κουρζαβά οδεύει ήδη προς Τουρκία, ενώ υποψήφιοι όπως ο Ικάρντι και ο Ερέρα, έχουν εκφράσει την επιθυμία να παραμείνουν στην ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας.

