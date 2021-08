Τεχνολογία - Επιστήμη

Φωτιά στην Εύβοια: Η βιβλική καταστροφή από ψηλά - Βίντεο από drone

Drone κατέγραψε την απόλυτη καταστροφή στην Εύβοια.

Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από τις τεράστιες καμένες εκτάσεις στην Εύβοια που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα.

Η ομάδα UpStories σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr κατέγραψε εναέρια πλάνα με τη χρήση drone πάνω από καμένες εκτάσεις στη βόρεια Εύβοια την Κυριακή 8 Αυγούστου 2021.

Το βίντεο παρουσιάζει εικόνες καταστροφής από το εσωτερικό έως τις ακτές της Εύβοιας, την ώρα που ενεργές εστίες πυρκαγιάς μαίνονται ανεξέλεγκτες.





