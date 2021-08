Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιά στην Αττική: χαροπαλεύουν δύο εθελοντές στο ΚΑΤ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αδελφός του ενός νοσηλεύεται με εγκαύματα στο ίδιο νοσοκομείο. Τι δηλώνει ο πατέρας τους.

Δύο αδέλφια που συμμετείχαν εθελοντικά στην κατάσβεση της φωτιάς στις Αφίδνες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και ο ένας από αυτούς βρίσκεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Όπως είπε ο πατέρας των δύο αδελφών, οι γιοί του έσπευσαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς για να σώσουν τις περιουσίες τις δικές τους και των συμπολιτών τους.

Όμως βρέθηκαν μέσα στο δάσος, οι φλόγες τους κύκλωσαν κι έτσι τραυματίστηκαν σοβαρά.

«Δεν κάηκαν τα παιδιά στην προσπάθεια να σώσουν τα σπίτια τους, αλλά αμυνόμενοι μέσα στο δάσος», είπε ο πατέρας τους στην ΕΡΤ.

Όπως του λένε οι γιατροί, η κατάσταση του ενός γιου του είναι εξαιρετικά σοβαρή, καθώς δίνει μάχη στην εντατική. Ο δεύτερος γιος του νοσηλεύεται σε θάλαμο με εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια του.

Από τη φωτιά κάηκαν ένα σκάφος που είχε η οικογένεια, μια μοτοσικλέτα κι ένα κοπτικό μηχάνημα, αλλά το σπίτι σώθηκε.

Η αγωνία του πατέρα είναι τώρα για την πορεία της υγείας των παιδιών του που με αυταπάρνηση έσπευσαν να βοηθήσουν στο έργο της κατάσβεσης και τώρα το ένα από αυτά δίνει μάχη για τη ζωή του.

Ιατρικό ανακοινωθέν του ΚΑΤ

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΚΑΤ, το μεσημέρι της Δευτέρας, αναφέρονται τα εξής:

"Η κατάσταση της υγείας των τεσσάρων εθελοντών δασοπυροσβεστών που διακομίστηκαν στο ΓΝΑ ΚΑΤ την 05 Αυγούστου 2021, έχει ως ακολούθως:

Οι δύο (ηλικίας 57 και 33 ετών) με περιορισμένης έκτασης εγκαύματα άνω άκρων, ανταποκρίνονται στη θεραπεία και νοσηλεύονται στη Μονάδα Εγκαυμάτων Πλαστικής Χειρουργικής, σε σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου.

Οι δύο (ηλικίας 55 και 53 ετών) με εκτεταμένης έκτασης εγκαύματα, με συνυπάρχον εισπνευστικό έγκαυμα, νοσηλεύονται με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας".