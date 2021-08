Life

“Μαθήματα αυτοάμυνας” σε πρώτη μετάδοση από τον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Με τηλεοπτική πρεμιέρα της ανατρεπτικής ταινίας ξεκινά η εβδομάδα στον ΑΝΤ1.

Μια ανατρεπτική μαύρη κωμωδία έρχεται στον ΑΝΤ1, σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, τη Δευτέρα 9 Αυγούστου!

Ο Κέισι είναι ο «ανύπαρκτος» του γραφείου, ένας νεαρός άνδρας που δεν έχει κοινωνική ζωή ούτε φίλους. Ένα βράδυ πέφτει θύμα ξυλοδαρμού, δίχως προφανή λόγο, από άγνωστη συμμορία που δρα στην περιοχή.

Αφού πάρει αναρρωτική άδεια από τη δουλειά, θα ανακαλύψει την ύπαρξη μιας τοπικής σχολής αυτοάμυνας. Εκεί θα κάνει τα σχετικά μαθήματα, με όνειρο την απόκτηση μιας ζώνης που το χρώμα της θα αποδεικνύει την ικανότητά του να υπερασπίζεται τον εαυτό του.

«ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ», σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, τη Δευτέρα 9 Αυγούστου στις 22:00 στον ΑΝΤ1.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ράιλι Στερνς

ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζέσι Αϊζενμπεργκ, Αλεσάντρο Νιβόλα, Ίμοτζεν Πουτς

