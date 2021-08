Κοινωνία

Φωτιά στην Εύβοια: αναφορές για αγνοούμενους στα Ελληνικά

Τι αναφέρουν συγχωριανοί ομάδας ανδρών οι οποίοι, έδιναν αγώνα με τις φλόγες, αλλά δεν έχουν δώσει σημεία ζωής επί ώες.

‘Ώρες αγωνίας για την τύχη πέντε συγχωριανών τους ζουν οι κάτοικοι στα Ελληνικά Ευβοίας, καθώς έχουν πολλές ώρες να επικοινωνήσουν μαζί τους και δεν γνωρίζουν που βρίσκονται και αν είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Οι πέντε άνδρες, όπως και πολλοί άλλοι από το χωριό, επιχειρούσαν μέσα στους πυκνούς καπνούς, σβήνοντας μικρές εστίες φωτιάς σε διάφορα σημεία της περιοχής, που έχει καλυφθεί από ένα τοξικό πέπλο αναθυμιάσεων από τις καύσεις δέντρων και πάσης φύσεως υλικών που κατατρώνε οι φλόγες στο πέρασμα τους.

Καθώς δεν έχουν δώσει σημάδια επί ώρες, υπάρχει διάχυτη ανησυχία για την τύχη των πέντε ανδρών, η οποία εντείνεται καθώς και η επικοινωνία μέσω κινητών τηλεφώνων είναι προβληματική στην περιοχή, όπως μεταδίδει η απεσταλμένη του ΑΝΤ1 στα Ελληνικά Εύβοιας, Πωλίνα Κολοκοτρώνη.

