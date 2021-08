Φωτιές: Ακόμα ένα Beriev ζητά η Ελλάδα

Επικοινωνία Δένδια - Λαβρόφ: Ζητήθηκε να εξεταστεί η δυνατότητα να αποσταλεί ακόμα ένα Beriev.

Εκτεταμένη τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Συζητήθηκε η καταπολέμηση των πυρκαγιών και ζητήθηκε να εξεταστεί η δυνατότητα να αποσταλεί ακόμα ένα Beriev BE-200 προκειμένου να συνδράμει» γνωστοποιεί μέσω Twitter, ο Νίκος Δένδιας.

