Φωτιές: Τραυματίστηκε πυροσβέστης από το Ισραήλ

Πρόβλημα στο μάτι και για 38χρονο εθελοντή στην Ηλεία που βοηθούσε στην κατάσβεση.

Ένας Ισραηλινός πυροβέστης 32 ετών, διακομίστηκε νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας στο τμήμα επειγόντων περισττικών του Νοσοκομείου «Σισμανόγλειο» με τραύμα στο βλέφαρο. Ο 32χρονος δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες και επέστρεψε στην περιοχή Αφιδνών, όπου επιχειρεί η ομάδα πυροσβεστών από το Ισραήλ.

Παράλληλα, ένας 38χρονος από την Ηλεία νοσηλεύεται στην Οφθαλμολογική Κλινική του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας. Ο πολίτης βοηθούσε στην κατάσβεση πυρκαγιάς, όταν εισήχθη σωμτίδιο στο μάτι του.

