Οικονομία

Κωνσταντίνος Μίχαλος: Θλίψη στην κηδεία του (εικόνες)

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης γίνεται η κηδεία του Κωνσταντίνου Μίχαλου.

Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών να «αποχαιρετήσουν» τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνο Μίχαλο, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 61 ετών

Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος, βρέθηκε νεκρός από ανακοπή καρδιάςα την περασμένη Παρασκευή, μέσα στο εργαστάσιο του, στο Κρυονέρι, όπου μαινόταν η μεγάλη φωτιά.

Στεφάνια έστειλαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.

Επιθυμία της οικογένειάς του είναι, αντί στεφάνων, να κατατεθεί χρηματικό ποσό στην Κιβωτό του Κόσμου ΙΒΑΝ GR3702601780000870100872073 (Eurobank) και στο Χαμόγελο του Παιδιού IBAN GR3301722330005233003309251 (Τράπεζα Πειραιώς).

