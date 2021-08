Κοινωνία

Ληστεία με πυροβολισμούς σε φούρνο στον Κολωνό: Συνελήφθη 40χρονος

Ο κατηγορούμενος πυροβόλησε τρεις φορές τον ιδιοκτήτη, άρπαξε την ταμειακή μηχανή και έφυγε πεζός.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το πρωί της Κυριακής, στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 40χρονος αλλοδαπός για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, ληστεία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω είχε εισέλθει με σκοπό τη ληστεία σε αρτοποιείο στον Κολωνό, εντός του οποίου βρίσκονταν ο ιδιοκτήτης του. Ο κατηγορούμενος τον πυροβόλησε τρεις φορές, τραυματίζοντας τον στην κοιλιακή και θωρακική χώρα. Ακολούθως, αφαίρεσε την ταμειακή μηχανή και διέφυγε πεζός.

Εκδόθηκαν άμεσα αναζητήσεις κατά τις οποίες εντοπίστηκε ο δράστης με την ταμειακή μηχανή στα χέρια. Στη θέα των αστυνομικών δυνάμεων, ο 40χρονος εκσφενδόνισε την ταμειακή μηχανή σε βάρος τους. Ακολούθησε καταδίωξη με τους αστυνομικούς να τον εγκλωβίζουν. Με τις κατάλληλες τακτικές αυτοάμυνας και αποκλιμάκωσης, ακινητοποιήθηκε, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε και αφού προηγουμένως είχε προτάξει το όπλο προς το μέρος τους. Εν συνεχεία, οδηγήθηκε στην έδρα της Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

περίστροφο που έφερε -3- άδειους κάλυκες και -3- φυσίγγια,

τσαντάκι που περιείχε αναδιπλούμενο σουγιά και δερμάτινη θήκη με -6- φυσίγγια,

σακίδιο πλάτης που περιείχε διαρρηκτικά εργαλεία, σφυρί, κουκούλα τύπου «full face» και γάντια.

Από την αυτοψία στο χώρο της ληστείας και από το δρομολόγιο διαφυγής του περισυλλέχθηκαν και κατασχέθηκαν η ταμειακή μηχανή και δύο βολίδες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

