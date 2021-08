Κόσμος

Μητσοτάκης - Μισούστιν: πιθανή η αποστολή δεύτερου Beriev

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Μισούστιν. O πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξέφρασε τη συμπαράσταση προς την Ελλάδα και εκ μέρους του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό της Ρωσικής Ομοσπονδίας Mikhail Mishustin

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα το πρωί τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό της Ρωσικής Ομοσπονδίας Mikhail Mishustin.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη διάθεση του Beriev Be-200 το οποίο συνέβαλε και συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση των πυρκαγιών, ενώ συζήτησαν το ενδεχόμενο παροχής επιπλέον βοήθειας σε αεροπορικά μέσα.

O Πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξέφρασε τη συμπαράσταση προς την Ελλάδα και εκ μέρους του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας Vladimir Putin και επανέλαβε την πρόσκληση να επισκεφθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη Ρωσία, την οποία ο Πρωθυπουργός αποδέχτηκε και αναμένεται πριν το τέλος του έτους.

Οι δύο Πρωθυπουργοί αναφέρθηκαν επίσης στη συνεργασία για την καταπολέμηση του κορονοϊού, στην αύξηση των αεροπορικών πτήσεων μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν στις 5 Μαΐου, καθώς επίσης και στην τόνωση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών που αποφέρει ήδη σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα.

