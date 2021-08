Οικονομία

Ταμείο Ανάκαμψης: Εκταμιεύτηκαν τα πρώτα 4 δις ευρώ για την Ελλάδα

Πού θα πάνε τα 4 δις ευρώ της προκαταβολής από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι δήλωσε ο αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ, Θόδωρος Σκυλακάκης.

Με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και αποτελεσματικότητα προς όφελος της οικονομικής ανάκαμψης, της κοινωνικής συνοχής και του φυσικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας, θα αξιοποιηθούν οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης που εκταμιεύτηκαν σήμερα. Αυτό δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, με αφορμή με την εκταμίευση προχρηματοδοτήσεων ύψους 4 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα από το Ταμείο.

Συγκεκριμένα, ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε τα εξής: «Μπήκαν σήμερα στους λογαριασμούς του ελληνικού δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος 4 δισ. ευρώ που αποτελούν την προκαταβολή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0". Οι πόροι αυτοί, σημαντικό τμήμα των οποίων αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, θα αξιοποιηθούν με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα και αποτελεσματικότητα προς όφελος της οικονομικής ανάκαμψης, της κοινωνικής συνοχής και του φυσικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας».

