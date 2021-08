Κόσμος

Φωτιές: η Τουρκία στέλνει πυροσβεστικά αεροσκάφη στην Ελλάδα

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, ενημέρωσε τον Έλληνα ομόλογο του, για την αποστολή της βοήθειας, από τη στιγμή που οι φωτιές στην Τουρκία είναι υπό έλεγχο.

Και η Τουρκία προστίθεται στα κράτη που αποστέλλουν βοήθεια στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που εξακολουθούν να πλήττουν με μανία το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ενημέρωσε τον Έλληνα ομόλογο του, Νίκο Δένδια, ότι δυο τουρκικά πυροσβεστικά αεροσκάφη θα έρθουν στην Ελλάδα για να συνδράμουν στις προσπάθειες πυρόσβεσης, από τη στιγμή που οι φωτιές στην Τουρκία είναι υπό έλεγχο.

Ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε τον Τούρκο ΥΠΕΞ, όπως άλλωστε έπραξαν χθες η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ευχαριστώντας όλα τα κράτη που έχουν στείλει βοήθεια στη χώρα μας.

Σε σημερινή τηλεφωνική μας επικοινωνία ευχαρίστησα τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας @MevlutCavusoglu, ο οποίος με ενημέρωσε ότι δύο τουρκικά πυροσβεστικά αεροσκάφη θα αποσταλούν στην Ελλάδα, καθώς, όπως επισήμανε, πλέον οι πυρκαγιές στην Τουρκία είναι υπό έλεγχο. pic.twitter.com/7jcUtKx1bz — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 9, 2021

