Digea: αναβολή στην ψηφιακή μετάβαση σε Αττική και νότια Εύβοια

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση της η Digea σχετικά με την μετάβαση που είχε δρομολογηθεί για την Τρίτη

«Λόγω των έκτακτων συνθηκών και μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η προγραμματισμένη για την Τρίτη 10 Αυγούστου ψηφιακή μετάβαση στην Αττική και τη Νότια Εύβοια αναβάλλεται», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Digea.

Η νέα ημερομηνία για την ψηφιακή μετάβαση στις εν λόγω περιοχές αναμένεται να ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.

