Κοινωνία

Επαναστατική Αυτοάμυνα: συνελήφθη καταζητούμενος ως μέλος της

Σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ένταλμα σύλληψης.

Του Μανώλη Ασαριώτη Στα χέρια της Αντιτρομοκρατικής έπεσε σήμερα ο Δημήτρης Χατζηβασιλειάδης, καταζητούμενος για συμμετοχή στην οργάνωση Επαναστατική Αυτοάμυνα. O καταζητούμενος 13:40 εισέβαλε μόνος σε υποκατάστημα τράπεζας στο Ρετζίκι Θεσσαλονίκης. Με ένα καλάσνικοφ στα χέρια πήρε 8.500 ευρώ από τα ταμεία. Κατά τη διαφυγή του υποχρέωσε τον διευθυντή του υποκαταστήματος να βγει μαζί του, απειλώντας ότι εάν ειδοποιήσουν την αστυνομία θα τον σκοτώσει. Αρχικά διέφυγε με μία μοτοσικλέτα, η οποία είχε κλαπεί πριν από λίγες εβδομάδες από περιοχή της Θεσσαλονίκης και δυο στενά πιο κάτω επιβιβάστηκε σε ένα αυτοκίνητο, και πάλι κλεμμένο από την πόλη. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ τον θεώρησαν ύποπτο και τον σταμάτησαν. Μαζί του είχε το καλάσνικοφ, με έναν γεμιστήρα με τριάντα φυσίγγια και το χρηματικό ποσό. Αρχικά δεν ήθελε να μιλήσει στους αστυνομικούς, αλλά στη συνέχεια δήλωσε το επίθετό του και ότι καταζητείται για τρομοκρατική δράση. Τώρα απομένει η μεταφορά του στην Αθήνα, προκειμένου να τον οδηγήσουν στον Εισαγγελέα εκτελέσεως ποινών. Ο Δημήτρης Χατζηβασιλειάδης καταζητείτο από τις αστυνομικές αρχές από τον Οκτώβριο του 2019, ύστερα από τη συμμετοχή του σε ληστεία καταστήματος OPAP Play, στον Χολαργό, και τον τραυματισμό του από λάθος του συνεργού του. Ο Δημήτρης Χατζιβασιλειάδης θεωρείται από την Αντιτρομοκρατικής μέλος της οργάνωσης Επαναστατική Αυτοάμυνα, που από τον Μάιο του 2014 μέχρι τον Νοέμβριο του 2017 πραγματοποίησε τέσσερις επιθέσεις με καλάσνικοφ και μία με χειροβομβίδα στο κέντρο της Αθήνας. Τρεις εβδομάδες μετά τη ληστεία και αφού εκμεταλλεύτηκαν τα στοιχεία, που συνέλεξαν στα στελέχη του Τμήματος Ληστειών, οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας κατάφεραν να εντοπίσουν τρία άτομα και μεγάλο μέρος του οπλισμού της Οργάνωσης, αλλά ο τραυματίας Χατζηβασιλειάδης είχε καταφέρει τότε να διαφύγει.