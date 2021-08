Κοινωνία

ΕΛΑΣ: εξαρθρώθηκε μεγάλη οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αστυνομία προχώρησε στις πρώτες συλλήψεις, ενώ συνολικά κατηγορούνται δεκάδες άτομα για συμμετοχή στην οργάνωση.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών (ηρωίνη και μεθαδόνη), στην ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής και στο Νομό Χανίων

Συνελήφθησαν 6 μέλη της οργάνωσης, ενώ συνολικά κατηγορούνται 42 άτομα που σχετίζονται με τη δράση της. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 16.190 γραμμάρια υγρής μεθαδόνης, 283 γραμμάρια ηρωίνης, 5 ηλεκτρονικές ζυγαριές, 10 φυσίγγια, , πτυσσόμενο μαχαίρι και το χρηματικό ποσό των 1.110 ευρώ

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείτο στη διακίνηση ποσοτήτων ηρωίνης και μεθαδόνης στην ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής και στο Νομό Χανίων Κρήτης.

Συνελήφθησαν την 6-8-2021, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε Αθήνα, Καλλιθέα και Χανιά Κρήτης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων, -6- μέλη της οργάνωσης, τρεις αλλοδαποί (2 άνδρες και γυναίκα) –ηλικίας 38, 69 και 23 ετών- και τρεις ημεδαποί (2 άνδρες και γυναίκα) –ηλικίας 47,51 και 33 ετών για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και κατά περίπτωση για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Επίσης, συγκατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση τυγχάνουν 42 άτομα που σχετίζονται με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Για την πιστοποίηση και αποκάλυψη της εγκληματικής τους δράσης, προηγήθηκε αστυνομική έρευνα με εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία "προφίλ" των εμπλεκομένων.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας αποκαλύφθηκε ο ρόλος των μελών του κυκλώματος και συγκεκριμένα:

του 38χρονου αλλοδαπού στην διεύθυνση της οργάνωσης, στην ανεύρεση ποσοτήτων ηρωίνης και μεθαδόνης, στην προμήθεια των υπόλοιπων μελών με τις κατάλληλες ποσότητες καθώς και στη διακίνηση των ναρκωτικών σε Αττική και Χανιά,

της 33χρονης ημεδαπής ως άμεση συνεργάτιδα του 38χρονου στη παραλαβή χρηματικών ποσών από την πώληση των ναρκωτικών στα Χανιά μέσω τραπεζικού της λογαριασμού,

του 69χρονου αλλοδαπού στην αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών,

της 23χρονης αλλοδαπής στην μεταφορά των ναρκωτικών από την Αθήνα στην Κρήτη,

των δύο ημεδαπών (47χρονος και 51χρονος) στην αποθήκευση και διακίνηση στα Χανιά

Από τη διάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, τη μεθοδολογία δράσεως των εμπλεκομένων, της πιστοποίησης άνω των -250- συναλλαγών διακίνησης, των μεθόδων μεταφοράς των ναρκωτικών και των διακριτών ρόλων των μελών, προκύπτει η κατάρτιση επαγγελματικής υποδομής της εγκληματικής οργάνωσης προς αποκόμιση σημαντικών παράνομων εσόδων.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-16.190- γραμμ. υγρής μεθαδόνης,

-283- γραμμ. ηρωίνης,

-5- ηλεκτρονικές ζυγαριές,

αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα

-10- φυσίγγια,

πτυσσόμενο μαχαίρι και

το χρηματικό ποσό των 1.110- ευρώ

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αττική: χαροπαλεύουν δύο εθελοντές στο ΚΑΤ

Φωτιές - Κατερίνα Ιωαννίδου: ένα τεράστιο “συγγνώμη” στους γονείς του Βασίλη που χάθηκε

“Η Δόξα των Ψαρών”: αποκαλυπτήρια για το άγαλμα (βίντεο)