Χασισοφυτεία – “μαμούθ” στα Βίλια (εικόνες)

Χειροπέδες στους καλλιεργητές. Πως έπεσαν στα χέρια των Αρχών

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, στο πλαίσιο αποδόμησης καλλιεργειών δενδρυλλίων κάνναβης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της ΕΛ.ΑΣ., εντόπισε σε δασώδη περιοχή των Βιλίων Αττικής , φυτεία με δενδρύλλια κάνναβης.

Πρωινές ώρες της 5-8-, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, όπου εντοπίστηκαν και εκριζώθηκαν 830 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 15 έως 100 εκατοστά του μέτρου και συνελήφθησαν οι δύο αλλοδαποί καλλιεργητές.

Στο χώρο της φυτείας, εντοπίστηκαν υλικά και εξοπλισμός καλλιέργειας, συντήρησης και υδροδότησης της καλλιέργειας, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

