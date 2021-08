Οικονομία

Φωτιές - MYTILINEOS: διάθεση 4 ελικοπτέρων στην μάχη της πυρόσβεσης

Ο Όμιλος MYTILINEOS καλύπτει πλήρως τις δαπάνες για την μίσθωση και επιχειρησιακή δράση των ελικοπτέρων τύπου Ericson.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ομίλου MYTILINEOS, «Οι πρωτοφανείς πυρκαγιές, οι οποίες μαίνονται από τις αρχές του Αυγούστου και προκαλούν τεράστιες καταστροφές στο πέρασμά τους, απαιτούν, μεταξύ άλλων, και την άμεση αξιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων πυροσβεστικών μέσων και συναφούς εξοπλισμού, προκειμένου να ανακοπεί η άνευ προηγουμένου εξάπλωσή τους.

Από την πρώτη στιγμή που το μέγεθος της καταστροφής άρχισε να φαίνεται, η MYTILINEOS αποφάσισε άμεσα, να βοηθήσει με τον πιο πρόσφορο τρόπο. Σε συνεργασία με την Πολιτική Ηγεσία και την Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε η προσπάθεια ανεύρεσης και μεταφοράς πυροσβεστικών ελικοπτέρων, που είχε περισσότερη ανάγκη η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Μετά από τιτάνιες προσπάθειες, ανευρέθηκαν στην Αυστραλία τα πιο κατάλληλα για την περίπτωση και υψηλότερης ποιότητας ελικόπτερα BELL 214 BI της αμερικάνικης εταιρείας Ericson Inc, πλήρως στελεχωμένα με ιπτάμενο προσωπικό και προσωπικό υποστήριξης που αποτελείται από περισσότερους από 20 πιλότους, μηχανικούς και μεταφραστές. Τα ελικόπτερα αυτά, αφού εγκρίθηκαν σε επιχειρησιακό επίπεδο από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, παραδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο, για να συμβάλλουν δυναμικά στην κατάσβεση των ενεργών μετώπων στη χώρα.

Τα ελικόπτερα αυτά (4 τον αριθμό) είναι καθοδόν προς τη χώρα μας, θα παραμείνουν δε 60 μέρες από την ημερομηνία άφιξης τους, ώστε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων ή νέων πυρκαγιών, ενώ το κόστος διάθεσης των ελικοπτέρων (€3,3 εκατ.) ανέλαβε πλήρως η MYTILINEOS.

Το κατά πόσον οι φωτιές που κατέκαψαν τη χώρα ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιων ελλείψεων και προβλημάτων του κρατικού μηχανισμού, ή μία επιπλέον απόδειξη των καταστροφικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, θα το πουν οι ειδικοί την επόμενη μέρα. Η MYTILINEOS έχει ήδη καταστεί η πρώτη ελληνική εταιρεία και από τις πρώτες βιομηχανίες στην Ευρώπη και τον κόσμο, που έθεσε σαφείς στόχους για ελαχιστοποίηση του ανθρακικού της αποτυπώματος, ενώ το σύνολο της στρατηγικής της διέπεται από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι δεσμεύσεις μας γίνονται πράξεις και κάθε φορά που η πατρίδα μας καλεί, προσπαθούμε να είμαστε χρήσιμοι, με καίριο και αποτελεσματικό τρόπο. Δεσμευόμαστε ακόμα ότι θα είμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια ανοικοδόμησης των καμένων περιοχών και αναδάσωσης των καμένων εκτάσεων.

Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε!

Με βαθύτατη ευγνωμοσύνη στους πυροσβέστες, στα σώματα ασφαλείας, τους εθελοντές και όλους όσους υπερέβησαν εαυτούς για να περιορίσουν τη μεγάλη καταστροφή στη χώρα».

Με την ευκαιρία της δωρεάς των τεσσάρων (4) μισθωμένων ελικοπτέρων Bell214-Β1 από την εταιρεία Μυτιληναίου, με διάθεση στην Πολιτική Προστασία για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος και για τις επόμενες 60 ημέρες, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε:

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση του ελληνικού εναέριου στόλου και μια κίνηση που τιμά ιδιαίτερα την εταιρεία Μυτιληναίου, ιδίως στην παρούσα συγκυρία που η χώρα μας δοκιμάζεται από τις πυρκαγιές.

Τα νέα τέσσερα ελικόπτερα που προστίθενται στις δυνάμεις μας, έρχονται να συμπληρώσουν και τη συνδρομή που ήδη δέχεται η χώρα μας σε εναέρια μέσα, οχήματα και ανθρώπινο δυναμικό, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα.

Ολόκληρη η οικογένεια της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τη Διοίκηση και τα στελέχη της εταιρείας για την προσφορά τους και την έμπρακτη συμβολή τους στο κρίσιμο έργο της αεροπυρόσβεσης».

