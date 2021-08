Πολιτική

Παναγιωτόπουλος: Διαψεύδει την παραίτηση του διοικητή της Αεροπορίας Στρατού

Αυστηρή ανακοίνωση από τον υπουργό. Άμυνας. Νίκο Παναγιωτόπουλο

Με αυστηρή ανακοίνωση ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος διαψεύδει τα περί παραίτησης του διευθυντή της Αεροπορίας Στρατού, ζητώντας από όλους να είναι προσεκτικοί αυτές τις κρίσιμες ώρες.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις ήταν, είναι και θα είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης σε κάθε εθνική δοκιμασία, χάρη στις άοκνες προσπάθειες του Προσωπικού, το οποίο εξασφαλίζει την ύψιστη επιχειρησιακή και λειτουργική επάρκεια των μέσων» τονίζει ο υπουργός Άμυνας.

Η δήλωση του υπουργού



Καλούμε λοιπόν όλους σε αυτές τις κρίσιμες ώρες, να είναι προσεκτικοί και να μην αναφέρονται ακόμη και με επίσημες ανακοινώσεις, σε παραιτήσεις που δεν ισχύουν».