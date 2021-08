Τοπικά Νέα

Χαλκιδική: Φριχτός θάνατος νεαρού από προπέλα βάρκας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος 26χρονος μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο στην ακτή

Φριχτό θάνατο βρήκε 26χρονος στην παραλία Βουρβουρούς, στην Σιθωνία Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο 26χρονος έχασε τη ζωή του όταν τον χτύπησε προπέλα βάρκας.

Μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο στην ακτή και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για φωτιές: Ζητώ συγγνώμη για τις αδυναμίες - Θα αποδοθούν ευθύνες

Φωτιά στην Εύβοια: οι φλόγες κυκλώνουν χωριά

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας - “Έκρηξη” στην Κρήτη