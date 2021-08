Πολιτική

Φωτιές – Διάγγελμα Μητσοτάκη: Στα “κάγκελα” η Αντιπολίτευση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επικριτικές ανακοινώσεις από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΜεΡα25

Υποκριτική χαρακτηρίζουν τα κόμματα της Αντιπολίτευσης την "συγγνώμη" του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις αδυναμίες στην αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών.

ΣΥΡΙΖΑ: Αμετανόητος ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να προκαλεί την κοινωνία



Δυστυχώς ο κ. Μητσοτάκης επιμένει να προκαλεί την κοινωνία με την επικοινωνία.

Για άλλη μια φορά, με την τραγωδία σε εξέλιξη, μίλησε για τον εαυτό του και τις δήθεν μεγάλες του επιτυχίες.

Έχρισε ξανά τον εαυτό του νικητή στην μάχη με την πανδημία, αλλά δεν είπε κουβέντα για τη κατάρρευση του επιτελικού κράτους στις τελευταίες πυρκαγιές.

Μια κατάρρευση που όλοι παρακολουθήσαμε σε απευθείας μετάδοση.

Ζήτησε συγνώμη, επειδή έτσι του ζήτησαν οι επικοινωνιολόγοι αλλά κανείς δεν κατάλαβε για ποιο λόγο.

Γιατί προφανώς ούτε ο ίδιος τη πιστεύει.

Είπε για τυχόν αστοχίες -ούτε μία όμως δεν κατονόμασε και δεν παραδέχτηκε.

Δήλωσε ότι συναισθάνεται την οργή όσων ζητούσαν βοήθεια, κακώς κατά τη γνώμη του, γιατί δεν ήξεραν ότι τα εναέρια μέσα πετούσαν αλλού ή ήταν απαγορευτικές οι συνθήκες για να πετάξουν.

Με δυο λόγια απολύτως έξω από το κλίμα της κοινωνίας και αμετανόητος. Δηλαδή ο γνωστός Μητσοτάκης, που έχουν πια αρχίσει να τον καταλαβαίνουν οι περισσότεροι συμπολίτες μας.

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

Αυτή η τεράστια καταστροφή που βιώνουν οι κάτοικοι σε πολλές περιοχές, δεν είναι προϊόν αστοχίας, είναι το αποτέλεσμα της διαχρονικής εγκληματικής πολιτικής που ακολουθεί και η σημερινή κυβέρνηση και που έχει στο επίκεντρο της την απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπυρικής προστασίας. Αυτή την πολιτική πληρώνουν σήμερα όσοι έχουν πληγεί, όσοι συνεχίζουν να δίνουν μια τιτάνια μάχη για να σώσουν ότι σώζεται, στους οποίους ο πρωθυπουργός έχει το θράσος να απευθύνεται και να τους προκαλεί όταν επικαλείται τη λαϊκή αλληλεγγύη που δυναμώνει λόγω της έλλειψης κρατικής στήριξης στους πληγέντες.

Τις συγνώμες και τα λόγια ευγνωμοσύνης τις “ακούνε βερεσέ” όλοι όσοι έχουν καταστραφεί, στους οποίους ο πρωθυπουργός προσπαθεί κι από πάνω να τους “ρίξει στάχτη στα μάτια” με τα περί δήθεν αποζημιώσεων και γρήγορων αποκαταστάσεων.

Για τις λαϊκές οικογένειες που έχασαν το σπίτι τους, την περιουσία τους, το εισόδημά τους τίποτα λιγότερο, από την άμεση καταγραφή των ζημιών με αποζημίωση στο 100%, από την αποκατάσταση όλων των υποδομών, από την επίσπευση των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων για να μη χαθούν ανθρώπινες ζωές και από την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

Όσο για τη διακομματική συναίνεση που ζητάει ο κ. Μητσοτάκης, όταν βρίσκεται στα δύσκολα, αυτή μπορεί να την αναζητήσει στον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ στα κόμματα δηλαδή με τα οποία μοιράζεται τις διαχρονικές κυβερνητικές ευθύνες για την έλλειψη αντιπυρικής προστασίας αλλά και την ίδια αγωνία για να προχωρήσουν τα επενδυτικά σχέδια της περιβόητης “πράσινης ανάπτυξης” για τα κέρδη των μονοπωλίων.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης



Αγχωμένος και πανικόβλητος ο πρωθυπουργός έβγαλε άλλο ένα διάγγελμα για να ζητήσει συναίνεση και να διαβεβαιώσει ότι θα «αποδοθούν ευθύνες». Την κύρια ευθύνη φέρει η κυβέρνηση της οποίας ο ίδιος προΐσταται.

Την ίδια στιγμή όμως που ζητάει συναίνεση, ανακοινώνει ότι θα διαχειριστεί τα κονδύλια αποκατάστασης των καταστροφών! Παραμένει δηλαδή αμετανόητος, γεγονός που αποδεικνύεται από το ότι δεν ανακοίνωσε απαγόρευση εγκατάστασης ανεμογεννητριών στις αναδασωτέες εκτάσεις! Είχε πλήρη άγνοια της έκτασης της καταστροφής, των ανθρωπίνων απωλειών, των περιουσιών που χάθηκαν.

Έκανε δε το πρωτοφανές: Έδωσε συγχαρητήρια σε όσους δεν υπάκουσαν στις εντολές του για εκκένωση και έμειναν στην πρώτη γραμμή για να σώσουν δάσος και περιουσίες!

Μας μίλησε πάλι για το μέλλον, όταν το παρόν με τις επιλογές του έγινε ζοφερό και γκρίζο. Δεν παρέλειψε φυσικά να ζητήσει συγγνώμη, χωρίς όμως να αναλάβει τις ευθύνες του. Αποδεικνύοντας την λαϊκή σοφία, ότι «από τότε που βγήκε η συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο».

Η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25

Ακούμε ήδη τους ιμάντες των φρεσκομπουκωμένων ΜΜΕ της λίστας Πέτσα και τα πληκτρολόγια των διαδικτυακών στρατών να δουλεύουν διπλοβάρδια για να φιλοτεχνήσουν το Μεγαλείο του Ηγέτη που ζήτησε Συγγνώμη θαρρετά και υπεύθυνα.

Ίσως δυσκολευτούν λίγο στο «γιατί» χρωστούσε συγγνώμη ο Ηγέτης, αφού στο υπόλοιπο διάγγελμά του, ο ίδιος έπλεκε το εγκώμιο της αποτελεσματικής διαχείρισης μπροστά στις Αλόγιστες Δυνάμεις της Φύσης, αλλά ας κάνουν κάτι κι αυτοί για να δικαιολογήσουν και τα εκατομμύρια που τους παρέχονται αφειδώς.

Οι πολίτες έχουν αυτή τη στιγμή άλλες προτεραιότητες από την προσπάθεια ενός Γυμνού Βασιλιά να σώσει επικοινωνιακά όσα η Κυβέρνηση του δεν έσωσε στο «πεδίο» εστιάζοντας στις εκκενώσεις και τις απομακρύνσεις,( χωρίς όμως να αναλάβει καμία ευθύνη για την ανεπάρκεια των μέσων και του προσωπικού της πυροπροστασίας – δασοπροστασίας).

Διαβεβαιώνουμε τον Πρωθυπουργό της Επικοινωνίας, ότι το φιλοδώρημα που τόλμησε να τους υποσχεθεί, δεν θα ανακόψει στο ελάχιστο την συσσωρευμένη οργή τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Εύβοια: οι φλόγες κυκλώνουν χωριά

Φωτιές - Διακοπές ρεύματος: νέα ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας - “Έκρηξη” στην Κρήτη