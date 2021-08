Κόσμος

Φωτιές: ενισχύεται η βοήθεια από τη Γαλλία στη χώρα μας

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χερσαία αποστολή της Γαλλικής Πολιτικής Προστασίας στο εξωτερικό», αναφέρει σε ανακοίνωση της η γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα.

Νέες ενισχύσεις από τη Γαλλία θα φτάσουν στη χώρα μας από τις 10 Αυγούστου, για την αντιμετώπιση των σφοδρών πυρκαγιών που ξέσπασαν τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από τη γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα, «η πρώτη ομάδα αποτελείται από 101 πυροσβέστες και 38 οχήματα. Θα ακολουθήσει μια δεύτερη ομάδα 60 πυροσβεστών-διασωστών και 23 οχημάτων. Οι ενισχύσεις αυτές έρχονται να προστεθούν στους 80 πυροσβέστες και στα 3 Canadair που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα.

Συνολικά, 250 μέλη της Γαλλικής Πολιτικής Προστασίας συμμετέχουν στην καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χερσαία αποστολή της Γαλλικής Πολιτικής Προστασίας στο εξωτερικό».

Και συνεχίζει η σχετική ενημέρωση, «αυτή η βοήθεια έρχεται σε συνέχεια του τηλεφωνήματος του Γάλλου Προέδρου, Emmanuel Macron, στον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στις 7 Αυγούστου 2021 και αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Ο Γάλλος Πρόεδρος υπογράμμισε σε μήνυμά του στο Twitter το καθήκον αλληλεγγύης μεταξύ των Ευρωπαίων και επιβεβαίωσε ότι η Γαλλία στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας, που πλήττεται σκληρά από τις σφοδρές πυρκαγιές».

